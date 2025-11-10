Καμία επιστημονική απόδειξη δεν επιβεβαιώνει σύνδεση ανάμεσα στη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και την εμφάνιση διαταραχών αυτιστικού φάσματος στα παιδιά, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στη βρετανική ιατρική επιθεώρηση BMJ.

Η έρευνα κατέληξε ότι «τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαληθεύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης των εμβρύων στην παρακεταμόλη και της εμφάνισης αυτισμού ή διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην παιδική ηλικία».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υπονοήσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχει τέτοια σύνδεση, φτάνοντας μάλιστα τον Σεπτέμβριο να προτρέψει τις εγκύους να αποφεύγουν τη χρήση παρακεταμόλης.

Η επιστημονική κοινότητα απέρριψε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής ιατρική συναίνεση δεν υποστηρίζει τέτοιον συσχετισμό. Αντιθέτως, η παρακεταμόλη θεωρείται το παυσίπονο που προτιμάται για τις εγκύους, καθώς η ασπιρίνη και η ιβουπροφαίνη έχουν αποδειχθεί ότι ενέχουν κινδύνους για το έμβρυο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε, μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να συνδέουν τη χρήση παρακεταμόλης με τον αυτισμό.

Η μελέτη της BMJ και τα συμπεράσματά της

Η νέα δημοσίευση στη BMJ ενισχύει τη διεθνή επιστημονική συναίνεση. Αν και δεν βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση έως σήμερα των διαθέσιμων δεδομένων, λειτουργώντας ως «ανασκόπηση τύπου ομπρέλα» που συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα πολλών προηγούμενων μελετών.

Ορισμένες έρευνες είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύνδεσης ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό ή τη ΔΕΠΥ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η ποιότητά τους χαρακτηρίζεται «χαμηλή» ή «εξαιρετικά χαμηλή», καθώς δεν έλαβαν επαρκείς προφυλάξεις για να αποκλείσουν άλλους παράγοντες, όπως γενετική προδιάθεση ή προβλήματα υγείας της μητέρας.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Environmental Health και χρησιμοποιείται συχνά από την κυβέρνηση Τραμπ. Η μελέτη αυτή υποστήριξε πιθανή σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει αιτιώδη σχέση.

Αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας

Πολλοί ειδικοί επαίνεσαν τη μελέτη της BMJ για την ακρίβεια και τη μεθοδολογική της ποιότητα. «(Βασίζεται) σε μεθοδολογία υψηλής ποιότητας που επιβεβαιώνει αυτά που λένε οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο», σχολίασε ο Δημήτριος Σασιάκος, καθηγητής μαιευτικής στο University College London, μιλώντας στο British Science Media Centre.

Πέρα από την παρακεταμόλη, ο Τραμπ και ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχουν διατυπώσει και άλλους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς σχετικά με τον αυτισμό, κάνοντας λόγο για «επιδημία» στις Ηνωμένες Πολιτείες ή υπονοώντας σύνδεση με παιδικά εμβόλια — θεωρίες που η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει σταθερά.