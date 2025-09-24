Έγκυες γυναίκες βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να παίρνουν Tylenol, σε ένδειξη αντίδρασης απέναντι στον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το παυσίπονο προκαλεί αυτισμό στα παιδιά.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι γιατροί στις ΗΠΑ θα αρχίσουν να συμβουλεύουν τις εγκύους να αποφεύγουν το φάρμακο καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι η λήψη Tylenol «δεν είναι καλή», καλώντας τις εγκύους να «παλέψουν με κάθε τρόπο» για να μην το χρησιμοποιούν, εκτός από περιπτώσεις έντονου πυρετού.

Αρκετές μητέρες έγιναν viral στο TikTok, ανεβάζοντας βίντεο όπου παίρνουν Tylenol σε ένδειξη διαμαρτυρίας. «Ορίστε εγώ, μια ΕΓΚΥΟΣ γυναίκα, να παίρνω TYLENOL γιατί πιστεύω στην επιστήμη και όχι σε κάποιον χωρίς ιατρικό υπόβαθρο», έγραψε η Grace σε βίντεο όπου καταπίνει το χάπι και χορεύει.

«Σταματήστε να πιστεύετε ό,τι ακούτε και βλέπετε», πρόσθεσε στη λεζάντα. Το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 30.000 likes και πάνω από 305.000 προβολές σε μόλις 17 ώρες. Αρκετές μελέτες έχουν συνδέσει την παρακεταμόλη (δραστική ουσία του Tylenol) με υψηλότερα ποσοστά αυτισμού και διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Ωστόσο, τα ευρήματα είναι συχνά αντικρουόμενα, και πολλοί γιατροί επιμένουν ότι είναι απολύτως ασφαλής – ακόμη και συνιστάται – καθώς οι υψηλοί πυρετοί στην εγκυμοσύνη μπορεί να βλάψουν μητέρα και παιδί.

Ο Υπουργός Υγείας RFK Jr. δήλωσε ότι η σύσταση αποφυγής Tylenol είναι μέρος νέας στρατηγικής για «ενημέρωση γιατρών και οικογενειών σχετικά με πιθανούς κινδύνους». «Θα ακολουθήσουμε την επιστήμη, θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και θα προσφέρουμε ελπίδα σε εκατομμύρια αμερικανικές οικογένειες», ανέφερε σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο σύμβουλός του, Calley Means, μοιράστηκε στο X βίντεο με μητέρες που συμμετείχαν στην τάση του Tylenol, σχολιάζοντας: «Χωρίς λόγια». «Οι Δημοκρατικοί τώρα πίνουν μπουκάλια Tylenol στο TikTok», έγραψε, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Μια άλλη μέλλουσα μητέρα, η Natalie, έγραψε στο TikTok: «Πάω να πάρω Tylenol για τον πονοκέφαλό μου ενώ είμαι έγκυος, γιατί δεν παίρνω ιατρικές συμβουλές από κάποιον που δεν έχει πτυχίο στην επιστήμη, την υγεία ή την ιατρική – και που είχε παρασιτική μόλυνση στον εγκέφαλο. Ναι, θα εμπιστευτώ τους γιατρούς μου, που έχουν πτυχίο». Η τάση έχει επεκταθεί και εκτός ΗΠΑ, με μητέρες σε άλλες χώρες να ανεβάζουν αντίστοιχα βίντεο.

Η Amy, 36 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι 36 εβδομάδων έγκυος στο δεύτερο παιδί της και έχει έναν 6χρονο γιο με αυτισμό, ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο όπου «ρίχνει γροθιά» στον σύζυγό της όταν εκείνος προσπαθεί να την εμποδίσει να πάρει παρακεταμόλη. «Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι το Tylenol προκαλεί αυτισμό. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν καταρριφθεί ξανά και ξανά και ο Τραμπ δεν έφερε καμία επιστημονική απόδειξη», είπε στη Daily Mail.

Η ειδικός στη διαχείριση πόνου Δρ. Randa Jaafar δήλωσε ότι στηρίζει την τάση στο TikTok. «Ο κόσμος ακούει το TikTok περισσότερο από οποιονδήποτε – ακόμη και από τους ειδικούς», είπε στη Daily Mail. «Έχω ασθενείς που έρχονται και μου λένε: “Το είδα στο TikTok και το θέλω“. Πιστεύω ότι είναι καλό γιατί περνάει το μήνυμα: μην φοβάστε και μην νιώθετε ενοχές αν πάρετε Tylenol».

Η Jaafar τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ καλλιεργεί τον φόβο και «προκαλεί περισσότερο κακό» στις μητέρες αποτρέποντάς τες από τη χρήση του φαρμάκου. Σύμφωνα με την ίδια, η ταλαιπωρία από πυρετό και η ψυχική καταπόνηση είναι πιο επικίνδυνα για το έμβρυο από το Tylenol.

