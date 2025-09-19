Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού κατηγόρησε προσφάτως τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκει να οριστικοποιήσει το ζήτημα του TikTok και να επιταχύνει τις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις σε προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο.

«Μιλάω την Παρασκευή στον πρόεδρο Σι, σχετικά με το TikTok και επίσης το εμπόριο. Και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνίες για όλο αυτό. Και η σχέση μου με την Κίνα είναι πολύ καλή», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News, αποκαλύπτοντας τη θετική πορεία των συνομιλιών.

Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική συνάντηση μεταξύ τους από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου και τρίτη συνολικά από τις αρχές της χρονιάς. Οι επαφές κορυφής εντάσσονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ζυμώσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Κατά την τελευταία τους συνομιλία στις 5 Ιουνίου, ο Τραμπ είχε αποκαλύψει πως έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί την Κίνα, ενώ είχε προσκαλέσει και τον Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και τα σχέδια αυτά δεν έχουν ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ανανεώσει την πρόσκληση στον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για την εκτίμησή του στις διπλωματικές τιμές.

Ηχηρή διαπραγμάτευση για TikTok και Εμπόριο

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρίσκεται η τύχη της δημοφιλούς πλατφόρμας TikTok, ιδιοκτησίας της κινεζικής ByteDance, με τον Τραμπ να δηλώνει πως ενδεχομένως να υπάρξει οριστική λύση κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους. Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο σύμπραξης αμερικανικών επενδυτικών σχημάτων στη διαχείριση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, στο επενδυτικό σχήμα φέρεται να συμμετέχουν ο κολοσσός της τεχνολογίας Oracle καθώς και τα επενδυτικά ταμεία Silver Lake και Andreessen Horowitz.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέβαλε ξανά την ενεργοποίηση της απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ, η οποία, σύμφωνα με σχετική νομοθεσία του Κογκρέσου, επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Εθνική Ασφάλεια και Κατηγορίες για «Συνωμοσία»

Η απαγόρευση της πλατφόρμας έχει τεθεί στο τραπέζι με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, ενώ αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του δημοκρατικού προκατόχου του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν. Παράλληλα, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το TikTok συνέβαλε ενισχυτικά στη δημοτικότητά του μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

Η τηλεφωνική συνομιλία με τον Σι πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου Πεκίνο και Ουάσινγκτον επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς. Το πρόσφατο ισχυρό διπλωματικό στίγμα του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος διοργάνωσε μεγάλης κλίμακας σύνοδο κορυφής με ηγέτες από τη Ρωσία, την Ινδία και τη Βόρεια Κορέα, προσδίδει επιπλέον ένταση στις διεθνείς εξελίξεις.

Ο Τραμπ, αναστατωμένος από τη στενή συνεργασία μεταξύ του Κινέζου προέδρου, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, είχε κατηγορήσει τον Σι Τζινπίνγκ ότι «συνωμοτεί» με τους προσκεκλημένους του ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κλιμακούμενοι Τελωνειακοί Δασμοί και Εμπορικές Εντάσεις

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να επιβάλουν κυρώσεις στην Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν το έκαναν αυτό, πιστεύω ότι ο πόλεμος (στην Ουκρανία) ίσως να σταματούσε».

Όπως ο ίδιος υπενθυμίζει, έχει ήδη επιβάλει τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς στην Ινδία για παρόμοιες συναλλαγές με τη Μόσχα, ωστόσο η Κίνα παραμένει εκτός ανάλογων μέτρων.

Το 2025, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον κορυφώθηκαν, με τους αμοιβαίους τελωνειακούς δασμούς να τριπλασιάζονται και να προκαλούν αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν προσωρινά στη μείωση των δασμών σε 30% για τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ και 10% για τα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα.

Η εν λόγω εμπορική ανακωχή προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου, με το παρασκήνιο να παραμένει δυναμικό και τα ανοιχτά μέτωπα να δοκιμάζουν τις ισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας.

