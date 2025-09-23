Πέντε χρόνια μετά τη δήλωση περί κατάποσης απολυμαντικού ως πιθανής λύσης για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε και πάλι σάλο στην επιστημονική κοινότητα. Αυτή τη φορά, συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνη) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, χωρίς να παραθέσει καμία επιστημονική απόδειξη.

Επισημαίνοντας τους κινδύνους για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, ο Τραμπ προέτρεψε τις εγκύους να αποφεύγουν τη λήψη παρακεταμόλης. «Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενέπλεξε επίσης ως παράδειγμα την κοινότητα των Άμις, που απορρίπτει τις τεχνολογικές εξελίξεις, λέγοντας: «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται ακόμη και στην προφορά της λέξης «ακεταμινοφαίνη», που αποτελεί τη δραστική ουσία γνωστών φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως το Tylenol. Παρόλα αυτά, επέμεινε με έμφαση: «Μην το πάρετε», καλώντας τις εγκύους να αποφύγουν την παρακεταμόλη χωρίς να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού.

Δηλώσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για τις αντιεμβολιαστικές του θέσεις, λέγοντας: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, ο 79χρονος Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι οι προσωπικές του απόψεις αποτελούν περισσότερο θεωρίες παρά τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις. Επανέλαβε, μάλιστα, τις ανησυχίες του για το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR), εκφράζοντας την άποψη ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Γιατρός δεν είμαι, αλλά καταθέτω τη γνώμη μου», επαναλαμβάνοντας την προσωπική του στάση σε ευαίσθητα ζητήματα δημόσιας υγείας.