Η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στα social media, τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, έπειτα από 11 χρόνια γάμου και δύo παιδιά.

Το θέμα απασχόλησε την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, όπου η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε με συγκίνηση και σεβασμό στη συνάδελφό της.

«Της στέλνουμε πολλή αγάπη. Ξέρουμε ότι υπήρξε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Η Δέσποινα ένιωσε την ανάγκη να κάνει η ίδια την ανακοίνωση, καθώς οι δημοσιογράφοι είχαν αρχίσει να την πιέζουν με ερωτήσεις. Προτίμησε να ελέγξει η ίδια την κατάσταση και να πει όσα ήθελε, χωρίς να δημιουργηθούν σενάρια ή φήμες», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε με ειλικρίνεια την ανησυχία της Δέσποινας Καμπούρη για τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης θα χειριστούν την είδηση: «Για μένα περνάει πολύ χρόνο εστιάζοντας στα media. Δεν υπάρχει λόγος. Το λέω με πολλή αγάπη, γιατί έχω βρεθεί κι εγώ πολλές φορές σε αυτόν τον κυκλώνα. Είναι ένα βαθιά προσωπικό ζήτημα – αφορά την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου. Βλέπω μια αγωνία για το πώς θα διαχειριστούν τα media το θέμα, και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να την αισθάνεται. Στενοχωριέμαι που βλέπω αυτή την αγωνία. Τα διαζύγια είναι πλέον μέρος της ζωής και πολύ συνηθισμένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Με τα λόγια της, η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε ένα μήνυμα σεβασμού και στήριξης προς τη Δέσποινα Καμπούρη, υπογραμμίζοντας πως, πάνω απ’ όλα, προέχει η οικογένεια και η ψυχική ηρεμία – όχι τα δημοσιεύματα και οι φήμες.