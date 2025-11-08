Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή σε σχολική μονάδα της Δυτικής Αχαΐας, όταν μαθητής γυμνασίου παρουσίασε σπασμούς μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Έρευνες της αστυνομίας

Για το συμβάν επελήφθη η αστυνομία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συμβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συμπτώματα, όπως σπασμούς.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για το σοβαρό περιστατικό το οποίο οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους γονείς.