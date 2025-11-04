Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο ένας άνδρας που καταζητείται στην Τουρκία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για 45χρονο Τούρκο υπήκοο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Οι ελληνικές αρχές εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο συνεργασίας με τις διεθνείς διωκτικές υπηρεσίες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που σχετίζονται με το αίτημα έκδοσής του από τις τουρκικές αρχές.