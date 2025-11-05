Νεκρός βρέθηκε 26χρονος άνδρας σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας. Η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε από την 29χρονη φίλη του και έσπευσε στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου, όπου εντοπίστηκαν ένα πιστόλι, τέσσερα φυσίγγια, καθώς και μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Από τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 26χρονου, ο οποίος ήταν αλβανικής καταγωγής.

Η 29χρονη Ελληνίδα, που διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα, συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, καθώς στο χώρο βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης.