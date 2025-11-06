Ένας 27χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση στοιχείων που είχαν περιέλθει στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σχετικά με τη δράση του 27χρονου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, με την συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, εντοπίστηκε ο 27χρονος και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσε για απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 190,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 897 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 15,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, ζυγαριές ακριβείας και αεροβόλο πιστόλι.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.