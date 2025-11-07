Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι παραμένουν παγιδευμένοι μετά την κατάρρευση μεγάλης μεταλλικής κατασκευής σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Νότια Κορέα, όπου πραγματοποιούνταν προετοιμασίες κατεδάφισης, σύμφωνα με την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η τραγωδία σημειώθηκε χθες, όταν εργαζόμενοι συμμετείχαν στη διαδικασία κατεδάφισης της πελώριας μεταλλικής δομής, η οποία κατέρρευσε αιφνιδίως.

Δύο άτομα διασώθηκαν αμέσως μετά την πτώση της κατασκευής, ενώ άλλοι δύο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα μέσα στα συντρίμμια, δήλωσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής Κιμ Τζουνγκ-σικ σε δημοσιογράφους.

Ο θάνατος ενός εργαζόμενου επιβεβαιώθηκε νωρίς σήμερα, ενώ η κατάσταση ενός ακόμη παραμένει αβέβαιη, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με τη βοήθεια συσκευών εντοπισμού θερμότητας, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και άλλων αισθητήρων για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Ωστόσο, η επιχείρηση δυσχεραίνεται λόγω της περαιτέρω κατάρρευσης της μεταλλικής δομής.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας, έδωσε εντολή στις αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των παγιδευμένων εργαζομένων.