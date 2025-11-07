Νέο αμερικανικό πλήγμα στην Καραϊβική εναντίον πλεούμενου που φέρεται να εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ μέσω της πλατφόρμας X.

Το περιστατικό, που ανεβάζει σε 70 τον συνολικό αριθμό των νεκρών στις αμερικανικές επιχειρήσεις αυτού του είδους, σημειώθηκε στα «διεθνή ύδατα». Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι ο στόχος ήταν σκάφος που χρησιμοποιούσε «τρομοκρατική οργάνωση», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις πως τα θύματα ήταν «ναρκωτρομοκράτες» ή ότι πράγματι μετέφεραν ελεγχόμενες ουσίες.

Η ανάρτηση του υπουργού συνοδεύεται από «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται το πλήγμα. Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και κυρίως στην Καραϊβική, στοχεύοντας ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή 18 τέτοιων σκαφών. «Προς όλους τους ναρκωτρομοκράτες που απειλούν την πατρίδα μας: αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, σταματήστε να διακινείτε ναρκωτικά. Αν συνεχίσετε τη διακίνηση θανατηφόρων ναρκωτικών — θα σας σκοτώσουμε», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Αμφισβήτηση της νομιμότητας των επιδρομών

Ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα των επιθέσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν αναχαιτιστεί ή ανακριθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στην εκστρατεία του κατά των εγκληματικών συμμοριών, τις οποίες η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ότι ηγείται καρτέλ ναρκωτικών, ισχυρισμό που ο Μαδούρο απορρίπτει, κάνοντας λόγο για αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης και ανατροπής της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική, ενώ αεροσκάφη F-35 σταθμεύουν στο Πουέρτο Ρίκο. Παράλληλα, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο πλέει προς την περιοχή από τον Ατλαντικό.