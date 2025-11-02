Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, φαίνεται να απολαμβάνει τη θαλάσσια ελευθερία με στυλ, καθώς το υπερπολυτελές του σκάφος Launchpad διασχίζει αυτές τις ημέρες τον Ατλαντικό με προορισμό την Καραϊβική. Το megayacht, μήκους 119 μέτρων, απέπλευσε έπειτα από δύο μήνες στη γαλλική Ριβιέρα και ένα σύντομο αγκυροβόλιο στη μαρίνα του Γιβραλτάρ, όπου τράβηξε τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών.

Η αξία του Launchpad εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και εντυπωσιάζει τόσο για το μέγεθος όσο και για την τεχνολογική του υπεροχή. Μπορεί να φτάσει ταχύτητα 20 κόμβων (περίπου 37 χλμ/ώρα), ενώ η ταχύτητα πλεύσης του αγγίζει τους 12 κόμβους (22 χλμ/ώρα).

Τέσσερις πανίσχυροι κινητήρες MTU diesel, 5.230 ίππων ο καθένας, του εξασφαλίζουν ισχυρή και σταθερή κίνηση. Η αυτονομία του, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη ναυπηγική γραμμή, του επιτρέπει να διανύει ωκεάνιες αποστάσεις με ευκολία.

Πλωτή βίλα πέντε αστέρων

Το εσωτερικό του σκάφους θυμίζει κινούμενη βίλα πέντε αστέρων πάνω στη θάλασσα. Jacuzzi με θέα τον ωκεανό, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, κινηματογραφική αίθουσα, spa και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο είναι μόνο ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Launchpad.

Στο μπροστινό κατάστρωμα υπάρχει ακόμη και γήπεδο τένις, ενώ στην πρύμνη δεσπόζει το ιδιωτικό του ελικοδρόμιο. Οι εσωτερικοί χώροι, σε λευκούς και μπλε τόνους, συνδυάζουν minimal αισθητική με υπερσύγχρονα υλικά και χειροποίητες λεπτομέρειες σχεδιαστών.

Το superyacht μπορεί να φιλοξενήσει έως 24 καλεσμένους σε πολυτελείς σουίτες, με πλήρωμα 48 ατόμων να εξασφαλίζει άψογη εξυπηρέτηση. Κάθε δωμάτιο διαθέτει ανεξάρτητη σχεδίαση, διακριτικό φωτισμό και έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και ψυχαγωγίας.

Δεν λείπουν τα τεχνολογικά “παιχνίδια” του ιδιοκτήτη, καθώς το σκάφος διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο MetaConnect για ασφαλή επικοινωνία και απομόνωση από εξωτερικά σήματα.

Σύγκριση με άλλα superyachts

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Launchpad ξεπερνά σε αξία και πολυτέλεια άλλα γνωστά superyachts, όπως το Symphony (150 εκατ. δολάρια, 101,5 μέτρα), που κατασκευάστηκε το 2015 από τη φημισμένη ολλανδική εταιρεία Feadship.

Αν και το Symphony διαθέτει πισίνα με γυάλινο πάτο, εξωτερικό κινηματογράφο, spa και ελικοδρόμιο, ο Launchpad θεωρείται πιο εντυπωσιακός χάρη στις σύγχρονες γραμμές του και τις εξατομικευμένες επιλογές του Ζούκερμπεργκ.

Καραϊβική και νέος τρόπος ζωής

Η επιλογή προορισμού δεν είναι τυχαία. Μετά από μήνες έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας, ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του Πρισίλα Τσαν ετοιμάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσουν τις επόμενες εβδομάδες μεταξύ Μπαρμπέιντος, Αγίας Λουκίας και Ανγκουίλα.

Για πολλούς, αυτός ο πλου αποτελεί ένδειξη του νέου τρόπου ζωής που υιοθετούν αρκετοί τεχνολογικοί μεγιστάνες, συνδυάζοντας την απομόνωση, την πολυτέλεια και τη δυνατότητα εργασίας εν πλω, χάρη στην τεχνολογία αιχμής.

Δήλωση ισχύος και τεχνολογικής υπεροχής

Το Launchpad δεν είναι απλώς ένα πλωτό ανάκτορο, αλλά μια δήλωση δύναμης και status ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της Silicon Valley. Με δυνατότητα φιλοξενίας συνεδριάσεων, τηλεδιάσκεψης, απολύτως κρυπτογραφημένων συνδέσεων και ανεξάρτητων ενεργειακών συστημάτων, ενσαρκώνει τον απόλυτο συνδυασμό ιδιωτικότητας, αυτονομίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Καθώς το σκάφος διασχίζει αυτή τη στιγμή τον Ατλαντικό, οι παρατηρητές της ναυσιπλοΐας παρακολουθούν κάθε του κίνηση μέσω ιστότοπων εντοπισμού σκαφών, εν αναμονή της άφιξής του στην Καραϊβική. Το πολυτελές megayacht του ιδρυτή του Facebook αποτελεί απόδειξη του πώς οι νέοι ψηφιακοί κροίσοι επαναπροσδιορίζουν την έννοια της θάλασσας, της περιπέτειας και της απόλαυσης – πάντα με τον δικό τους, παροιμιώδη τρόπο.