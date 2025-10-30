Στην πέμπτη θέση του Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg -τη χαμηλότερη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια- έπεσε Μαρκ Ζούκερμπεργκ, καθώς οι επενδυτές τρομοκρατημένοι από την προγραμματισμένη πώληση χρέους ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Meta Platforms Inc. οδήγησαν σε βουτιά τις μετοχές της εταιρείας εν μέσω μιας καταιγίδας κερδών από την τεχνολογία που αναστάτωσε τις τάξεις των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 11% -η μεγαλύτερη πτώση από το 2022- αφότου η εταιρεία δήλωσε ότι επρόκειτο να εκδώσει τη μεγαλύτερη προσφορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας του έτους για να ενισχύσει τις δαπάνες για έρευνα τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας την καθαρή περιουσία του Ζάκερμπεργκ στα 235,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου. Και πλέον είναι σε πιο χαμηλή θέση από τον Τζεφ Μπέζος της Amazon.com Inc. και τον Λάρι Πέιτζ της Alphabet Inc., οι οποίοι είχαν να βρεθούν στην πρώτη 4άδα των πλουσιότερων ανθρώπων από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν άνοδο 2,5% αφότου ανακοίνωσε έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών εν μέσω της αύξησης της ζήτησης για τις υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς έγιναν «καπνός» 30 δισ. δολάρια

Η πτώση της περιουσίας του Ζούκερμπεργκ κατά 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που οφείλεται στην αγορά και έχει καταγραφεί ποτέ από τον δείκτη πλούτου του Bloomberg.

Η μετοχή της Meta είχε κερδίσει 28% φέτος πριν από την άνοδο της Πέμπτης, προσθέτοντας 57 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του Ζούκερμπεργκ. Ωστόσο, οι αμφιβολίες για τον αυξανόμενο προϋπολογισμό της Meta για την τεχνητή νοημοσύνη άφησαν τους επενδυτές σε αναμονή, με τουλάχιστον δύο αναλυτές να υποβαθμίζουν τις μετοχές της εταιρείας, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει να δαπανήσει έως και 118 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος και πιθανώς περισσότερα το 2026.

Οι μετοχές της Amazon έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 30% από το χαμηλότερο σημείο των μέσων Απριλίου. Οι επενδυτές έχουν επαινέσει τη μονάδα cloud computing, η οποία έχει σταθερά αναπτυχθεί καθώς έχει υπογράψει κερδοφόρες συμφωνίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της Anthropic. Η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις και κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις , με αποτέλεσμα οι μετοχές να εκτοξευθούν στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου.

