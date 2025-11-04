Η Μόσχα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Καράκας σχετικά με την κλιμακούμενη κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν η Ρωσία παρέχει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «έχουμε διαρκείς επαφές εργασίας» με το Καράκας. Δεν έδωσε ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πεσκόφ είχε επισημάνει την Κυριακή πως η Ρωσία επιθυμεί να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας. Τόνισε επίσης την ανάγκη να μην προκύψουν νέες εστίες σύγκρουσης στην περιοχή.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την «υπέρμετρη στρατιωτική βία» των Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Μόσχας προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Τον Μάιο, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.