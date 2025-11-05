Τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή εξαιτίας του περάσματος του κυκλώνα Μελίσα, σύμφωνα με νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές την Τρίτη. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στην Καραϊβική ανέρχεται πλέον σε 76, καθιστώντας τη Μελίσα έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ την περιοχή.

Η Μελίσα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρους τομείς της Τζαμάικας και πλημμυρίζοντας περιοχές στην Αϊτή και την Κούβα κατά τη διάρκεια του πολυήμερου περάσματός της από την Καραϊβική.

Σύμφωνα με μελέτη του Imperial College του Λονδίνου, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή συνέβαλε στο να γίνει ο κυκλώνας πιο ισχυρός και καταστροφικός, εντείνοντας τα φαινόμενα ακραίου καιρού στην περιοχή.

Στην Ουάσιγκτον, το State Department ανακοίνωσε την εκταμίευση 24 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε Τζαμάικα, Αϊτή, Μπαχάμες και Κούβα.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς και προσωπικό για τη διανομή βοήθειας στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

Βαρύς απολογισμός στην Τζαμάικα και την Αϊτή

Στην Τζαμάικα, την πρώτη χώρα που επλήγη από τον κυκλώνα την περασμένη εβδομάδα, ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 32 νεκρούς. «Αναμένουμε ότι θα αυξηθεί», προειδοποίησε η κυβέρνηση τη Δευτέρα.

Ένας θάνατος καταγράφηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ η Κούβα, που δέχθηκε το πλήγμα της Μελίσα μετά την Τζαμάικα, δεν ανέφερε απώλειες.

Στην Αϊτή, ο κυκλώνας προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21, ενώ 13 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, σύμφωνα με έγγραφο της πολιτικής προστασίας που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι μεταβατικές αρχές της χώρας κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος από τη Δευτέρα, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων.

Εκτεταμένες ζημιές και ανθρωπιστική κρίση

«Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν και κρίσιμες υποδομές αποκλείστηκαν λόγω των συντριμμιών», αναφέρεται στο έγγραφο της πολιτικής προστασίας, όπου σημειώνεται επίσης ότι υπήρξαν σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις.

Συνολικά καταμετρήθηκαν 11.952 πλημμυρισμένες κατοικίες, 176 ολοσχερώς κατεστραμμένες και 4.257 με μικρές ή μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι συνέπειες του κυκλώνα έρχονται να επιδεινώσουν τις ήδη μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη επί δεκαετίες σε βαθιά πολιτική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση.