Ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα, προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Άντριου Χόλνες. Οι καταστροφές αντιστοιχούν περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας.

«Θεωρώ πως αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση, βάσει των ζημιών που έχουμε αξιολογήσει», ανέφερε ο Χόλνες ενώπιον του κοινοβουλίου. Πρόσθεσε ότι το βραχυπρόθεσμο πλήγμα στην οικονομική παραγωγή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 8% και 13%.

Οι εκτεταμένες ζημιές από τον κυκλώνα Μελίσα αναμένεται να αυξήσουν τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να επιβαρύνουν τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα ενεργοποιηθεί έκτακτος μηχανισμός για την προσωρινή αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων της Τζαμάικας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής.