Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να παρουσιάσει στους μετόχους της έναν από τους πιο φιλόδοξους προϋπολογισμούς στην ιστορία του συλλόγου, ύψους 1,248 δισεκατομμυρίων ευρώ, στη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για αύξηση 63,5 εκατομμυρίων ευρώ (+5%) σε σχέση με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2024/25, με το ρεκόρ να αντικατοπτρίζει την ισχυρή ανάπτυξη που καθοδηγείται από τις ανανεωμένες εγκαταστάσεις του Σαντιάγο Μπερναμπέου και τις νέες εμπορικές συμφωνίες, όπως αναφέρει η ισπανική Marca.

Το Μπερναμπέου έχει ήδη αφήσει έντονο στίγμα στους οικονομικούς λογαριασμούς. Το 2024/25, μόνο οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο στάδιο —χωρίς να υπολογίζονται τα εισιτήρια ή οι VIP περιοχές που σχετίζονται με τους αγώνες— απέφεραν 79,1 εκατομμύρια ευρώ. Οι βασικές πηγές εσόδων ήταν:

Bernabéu Tour: 52,6 εκατ. ευρώ

Εκδηλώσεις και συναυλίες: 15,4 εκατ. ευρώ

Εστιατόρια: 10,3 εκατ. ευρώ

Όλα αυτά ενώ το στάδιο δεν είχε ακόμη φτάσει στην πλήρη εμπορική του δυναμικότητα.

Για τη σεζόν 2025/26, ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αύξηση, χάρη στην πλήρη λειτουργία των χώρων εστίασης, την αξιοποίηση των VIP χώρων και την ενίσχυση των διεθνών εκδηλώσεων, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη στρατηγική ανάπτυξης του συλλόγου.