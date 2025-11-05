Και όμως, δεν τελείωσε το σίριαλ Βινίσιους – Ρεάλ Μαδρίτης που κρατάει από το τελευταίο «El Clasico». Ο Βραζιλιάνος «αστέρας», που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του όταν έγινε αλλαγή στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα (2-1), πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια βρίζοντας και χειρονομώντας, προκαλώντας σοκ στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας»!

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης προσπάθησε να «ρίξει» τους τόνους, με τον ίδιο τον παίκτη να ζητά συγγνώμη, αλλά η «Bild» ρίχνει… νέο λάδι στη φωτιά! Σύμφωνα με την γνωστή γερμανική εφημερίδα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι έξαλλος με τη συμπεριφορά του Βινίσιους και σκέφτεται σοβαρά, για πρώτη φορά, να τον «τελειώσει» με το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Το σχέδιο του προέδρου των «μερένχες», όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα, είναι αρχικά να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου και έπειτα να ξεκινήσει η «δημοπρασία» του. Αν προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση η Ρεάλ Μαδρίτης, τότε ενδέχεται να εισπράξει έως και 200 εκατομμύρια ευρώ, από την πώληση του Βινίσιους. Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία ήδη «ζεσταίνονται», ενώ δεν λείπουν και τα… βλέμματα από Premier League!

Να θυμίσουμε πως ο Βινίσιους βρίσκεται στη «Βασίλισσα» από το καλοκαίρι του 2018, όταν και αποκτήθηκε από τη Φλαμένγκο, έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει αγωνιστεί σε 337 αγώνες με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, σκοράροντας 111 γκολ και δημιουργώντας άλλα 87. Έχουν πανηγυρίσει μαζί δύο Champions League (2021-22, 2023-24), δύο ευρωπαϊκά Super Cup και ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων. Επίσης, εντός των ισπανικών συνόρων, έχουν κατακτήσει τρεις φορές τη LaLiga (2019-20, 2021-22, 2022-23), ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία εγχώρια Super Cup.

Παρόλο που ο προπονητής των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, προσπαθεί να πείσει πως όλα είναι καλά με τον Βραζιλιάνο, το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι σχέσεις τους παραμένουν «ψυχρές» και το κλίμα στα αποδυτήρια είναι κάθε άλλο παρά ήρεμο.

Και κάπως έτσι, ο «ήρωας» που λατρεύτηκε στη Μαδρίτη, κινδυνεύει να φύγει από την «πίσω» πόρτα. Το καλοκαίρι του 2026 προβλέπεται «εκρηκτικό» και το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ίσως δει ένα ακόμη μεγάλο… αντίο!