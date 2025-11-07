Η Πάρος «κατεβαίνει» στο κέντρο της Αθήνας για ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη γεύση, την ιστορία και την παράδοση του νησιού.

Η εκδήλωση «Τα Παστά της Πάρου», που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (ΟΠΑΣ) και τον ΝΑΪΑΣ (Ναυτικό Όμιλο Νάουσας Πάρου) σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πάρου, θα φιλοξενηθεί με ελεύθερη είσοδο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Νοεμβρίου 2025.

Με επίκεντρο την πλούσια παριανή γαστρονομική παράδοση και ειδικότερα την τέχνη των παστών, η διοργάνωση προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι γεύσης, γνώσης και πολιτισμού, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη μαγειρική δημιουργία.

Μέσα από εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκθέσεις και μουσικά δρώμενα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γευστική και πολιτιστική ταυτότητα της Πάρου, να συμμετέχουν ενεργά στις παραδοσιακές τεχνικές παρασκευής παστών και να απολαύσουν ένα αυθεντικό κυκλαδίτικο γλέντι. Ακολουθεί το διήμερο πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

«Η Παράδοση στο Τραπέζι»

13.30-19.00 | Εργαστήρι παρασκευής παστών

Ζωντανές επιδείξεις με συμμετοχή κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παρουσιάσεις για την παριανή γαστρονομία και την ιστορία των παστών.

Παρουσίαση – Συντονισμός: Νίκη Μηταρέα, δημοσιογράφος οίνου και γεύσης, συγγραφέας.

Εισηγήσεις:

15.00-15.20 Μαρίνος Σουράνης, μάγειρας, εστιάτορας και συγγραφέας.

Θέμα: «Ορθή διαχείριση και διαδικασία ωρίμασης ψαριών, σύγχρονες τεχνικές»

16.00 – 16.20 Δήμητρα Μυλωνά – αρχαιολόγος, Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης. Θέμα: «Τα Παστά των Αρχαίων»

17.00 – 17.20 Λουΐζα Καραπιδάκη – ιστορικός Τέχνης, Ακαδημία Αθηνών.

Θέμα: «Πάστα και λιόκαυτα της Πάρου, λαογραφικές και εικαστικές προσεγγίσεις»

18.00 – 18.20 Αργυρώ Μπαρμπαρίγου – σεφ, ιδιοκτήτρια εστιατορίου, συγγραφέας, μεγαλωμένη στην Πάρο

Θέμα: «Η Παριανή κουζίνα»

«Γλέντι Παράδοσης & Παριανής Γεύσης»

18.45 – 19.00 Χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Πάρου και τους διοργανωτές.

19.00 – 22.00 Ανοιχτό γλέντι με παριανά εδέσματα, τοπικά προϊόντα και ποτά, και παραδοσιακή μουσική. Συμμετέχουν Παριανοί μουσικοί και το μουσικό σχήμα «Sofrano-Παλαιό Κύμα»

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

«Βόλτα στην Πάρο»

11.00 – 13.00 | Πολιτιστικές δράσεις και κεράσματα

-Έκθεση ζωγραφικής του Παριανού καλλιτέχνη Δημήτρη Σιφναίου.

-Προβολή φωτογραφιών της Πάρου της δεκαετίας του ’70, από το αρχείο του Ζαχαρία Στέλλα – Σύνδεσμος Μαρπησσαίων & Αρχιλόχιτων Πάρου.

-Κεράσματα με τοπικά προϊόντα και συνταγές από την παριανή κουζίνα