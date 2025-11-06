Χιλιάδες προβολές έχει κερδίσει στο Facebook ένα βίντεο από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη, όπου ένας μερακλής ιερέας χορεύει σούστα με τη νύφη, ενώ ο γαμπρός και φίλος του ρασοφόρου παίζει λύρα.

Η γεμάτη ζεστασιά και αυθορμητισμό στιγμή καταγράφει τη χαρά της ημέρας και τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της σχέσης τους. Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Ευλόγησον Πάτερ Ευγένιε! Μεγάλη ευλογία να χορεύεις στο γάμο του φίλου σου τη νύφη και αυτός να παίζει λύρα!».

Στα σχόλια, οι χρήστες δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους: «Πάτερ Ευγένιε άξιος σε όλα, να ζήσει το ανδρόγυνο».