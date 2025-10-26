Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο από τη Σκιάθο, στο οποίο φαίνεται μία νύφη να καταφτάνει στην εκκλησία με περιπολικό.

Πρόκειται για πρώην δόκιμη αστυνομικό, η οποία έφτασε στον χώρο του μυστηρίου συνοδευόμενη όχι μόνο από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και από αστυνομική μοτοσικλέτα.

Το περιστατικό έρχεται σε μία περίοδο που έχουν προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις αντίστοιχες χρήσεις υπηρεσιακών οχημάτων, όπως το πρόσφατο βίντεο με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό, αλλά και περιστατικά όπως η μεταφορά… ψυγείου με υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση αυτή αναζωπυρώνει και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την έλλειψη ορίων στη χρήση κρατικών οχημάτων, ειδικά όταν μόλις πριν από έναν χρόνο η Κυριακή Γρίβα ξεψύχησε έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, αφού της ειπώθηκε ότι “το περιπολικό δεν είναι ταξί”.