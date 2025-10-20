Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που καταγράφησε σε βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο, να μεταφέρει στο ανοιχτό πορτμπαγκάζ του περιπολικού ένα… ψυγείο.

Σύμφωνα με χρήστες, το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί στην περιοχή του Καματερού. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στην Τροχαία Νέας Ιωνίας, όπου ανήκει και το περιπολικό και την ώρα που έκανε την μεταφορά, ήταν εκτός υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διέταξε το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Μέχρι τότε έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.