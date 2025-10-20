Τον γύρο του διαδικτύου κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται περιπολικό να κινείται σε δρόμο της Αττικής έχοντας φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ ένα ψυγείο.

Το βίντεο ανήρτησε χρήστης στο TikTok και συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές, αν και παραμένει άγνωστο αν το περιστατικό είναι πρόσφατο ή έχει καταγραφεί παλαιότερα.

Σύμφωνα με χρήστες, το στιγμιότυπο φέρεται να έχει τραβηχτεί στην περιοχή του Καματερού, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται επίσημα από της Αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Πληροφορίες αναφέρουν πως για το βίντεο διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για υπηρεσιακή μεταφορά ή για παράτυπη χρήση υπηρεσιακού οχήματος.