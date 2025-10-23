Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητό της στη Χαλκιδική τον περασμένο Αύγουστο.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζει τη δημοφιλή τραγουδίστρια να επιβιβάζεται σε περιπολικό, μετά την ακινητοποίηση του οχήματός της λόγω σκασμένου λάστιχου. Το περιστατικό συνέβη σε σημείο του δρόμου όπου δεν υπάρχει ΛΕΑ, γεγονός που οδήγησε τη Βανδή και τους συνεργάτες της να μετακινηθούν στο άκρο του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τοποθέτησαν κώνους πίσω από το όχημα για λόγους ασφαλείας και «ενήργησαν όπως όφειλαν». Στη συνέχεια προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τη τραγουδίστρια και έναν συνεργάτη της σε ασφαλέστερο σημείο, κάτι που καταγράφηκε στο βίντεο.

Αντιδράσεις για την «παράτυπη» μεταφορά

Μιλώντας στο MEGA, ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας επισήμανε ότι τέτοιες μεταφορές επιτρέπονται μόνο με εντολή ή γραπτή διαταγή από το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. Όπως ανέφερε, τα περιπολικά προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά συλληφθέντων ή πολιτών που επιθυμούν να υποβάλουν μήνυση.

«Για λόγους ασφαλείας υποχρεωτικά παίρνεται εντολή από το κέντρο. Αυτό είναι η κορωνίδα όσον αφορά όλα τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. Θα πρέπει να υπάρχει η εντολή κέντρου ή γραπτή διαταγή. Υπάρχουν πάγιες κανονιστικές διαταγές που ισχύουν γι’ αυτά. Το περιπολικό μεταφέρει συλληφθέντες ή άτομα που θέλουν να κάνουν μήνυση».

Ο κ. Μπαλάσκας χαρακτήρισε τη μεταφορά «παράτυπη», εξηγώντας ότι το πρωτόκολλο προβλέπει το περιπολικό να σταθμεύει πίσω από το ακινητοποιημένο όχημα, να τοποθετούνται κώνοι και να ρυθμίζεται η κυκλοφορία έως ότου φτάσει η οδική βοήθεια. «Η αστυνομία δεν παραλαμβάνει τροχαία, ούτε χτυπημένα άτομα, ούτε εγκύους. Τις έγκυες τις συνοδεύει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς έρχεται έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων και τη δημόσια συζήτηση που είχε ακολουθήσει με τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί».