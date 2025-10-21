«Καμία ΕΔΕ. Οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο», λένε πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή.

Αναλυτικά, πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν:

Όσον αφορά το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή που έχει αρχίσει και αναπαράγεται.

Αυτή η γυναίκα κινούταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ, έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημά της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο. Έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορία, καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Διερχόμενο ένα περιπολικό της Τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί, και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημά της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει, ενώ μεριμνήσαμε και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Καμία ΕΔΕ, οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο.