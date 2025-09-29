Επεισοδιακό ήταν το γλέντι που διοργάνωσε η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης, καθώς σε αυτό διασκέδαζε πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί αιματηρή συμπλοκή έξω από το χώρο μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων ατόμων.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 έως και 100 άτομα που συνεπλάκησαν, μετατρέποντας το γλέντι και την «γιορτή της τσικουδιάς» σε εμπόλεμη ζώνη, με τα ασθενοφόρα να μην προλαβαίνουν να μεταφέρουν τραυματίες. Από τη μία οι εικόνες συμπλοκής και από την άλλη το γλέντι που τίποτα δεν προμήνυε την κατάληξη, ούτε για τους τραυματίες, ούτε για όσους κατά τύχη βρέθηκαν στο μέρος, θέλοντας να χωρίσουν κόσμο.

«Μάλωναν εκεί, μόλις βγήκαμε εμείς, τους είδαμε και πήγαμε να τους χωρίσουμε και έγινε αυτό… Ήταν πάρα πολλά άτομα», είπε ένας από τους τραυματίες στην εκπομπή Live News. Δύο άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όπως λέει ο τραυματίας που μίλησε στην εκπομπή του MEGA, επιχείρησε απλά να σταματήσει τη σύρραξη, αλλά δεν στάθηκε δυνατό.

«Έχει μία μαχαιριά στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς και πράγματι για ελάχιστα χιλιοστά είναι πολύ τυχερός, όπου το μαχαίρι δεν κατέληξε σε κάποιο θανατηφόρο χτύπημα», λέει ο δικηγόρος του τραυματία, Κωνσταντίνος Γώγος. «Ήταν ένας από τους ανθρώπους, οι οποίοι βοήθησαν, προκειμένου να σταματήσει η συμπλοκή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν δύο παρέες νεαρών, οι οποίοι τσακώθηκαν μεταξύ τους. Ο δικός μου εντολέας αναφέρει από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει την συμπλοκή και τελικά βρέθηκε μαχαιρωμένος και κάτω στο πάτωμα», καταλήγει.