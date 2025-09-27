Σοκ έχει προκαλέσει η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε για ασήμαντη αφορμή τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στη γιορτή της τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου διασκέδαζαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι.

Ξαφνικά, ακριβώς έξω από το χώρο της εκδήλωσης δύο ομάδες 20 ατόμων ήρθαν στα χέρια και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βγήκαν μαχαίρια. Αυτόπτης μάρτυρας είπε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα»: «Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια, ήταν δύο παρέες, οι οποίες έπιναν ασυστόλως. Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε, συνέχισε».

Ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, είπε: «Απ’ έξω μαζεύτηκαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οπαδοί, από ό,τι μου είπαν. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια φασαρία και μάλιστα βγήκαν και μαχαίρια και τέτοια. Από την Αστυνομία που μίλησα, μου είπαν ότι γίνεται προανάκριση». Ο πατέρας του ενός τραυματία μιλώντας στην εκπομπή του MEGA είπε: «Πώς να είμαι; Να βλέπεις το παιδί σου μαχαιρωμένο; Του επιτέθηκαν 20 άτομα και έχει μαχαιριές παντού το παιδί μου… Πονάει παντού με τόσες μαχαιριές και μετά από όσα τράβηξε».

Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή

Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» εξασφάλισαν βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της συμπλοκής, όπου έφθασε και γιατρός, για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτόπτης μάρτυρας λέει: «Ξαφνικά έφευγαν διάφοροι δεξιά κι αριστερά, πήραν ένα μαύρο αυτοκίνητο και έφυγαν κάποιοι από αυτούς. Δύο άτομα ήταν στο έδαφος μαχαιρωμένα. Για καλή τους τύχη υπήρχε ένας εξαίρετος γιατρός από τη Μεταμόρφωση, ο οποίος έτρεξε ο άνθρωπος και έδωσε τις πρώτες βοήθειες, υπήρχαν και οι εθελοντές, της εθελοντικής ομάδας, έτρεξαν και αυτοί οι άνθρωποι, βοήθησαν, ο κόσμος πανικοβλήθηκε».

«Όταν ο άλλος ήταν πεσμένος κάτω και μαχαιρωμένος, δηλαδή ο ένας ήταν μαχαιρωμένος, που τον είδα εγώ και έτρεχε αίμα, μαχαιρωμένος στο στήθος δηλαδή, του πατήσαμε λίγο την πληγή και δεν έτρεχε αίμα, ήρθε το ασθενοφόρο τον πήρε…. Με ήξερε ο σεκιουριτάς και λέει Γιώργο έλα εδώ», είπε ο γιατρός. Από τους νεαρούς μαχαιροβγάλτες δεν γλίτωσαν, ούτε αυτοί που έσπευσαν να τους χωρίσουν. Ο 23χρονος που τραυματίστηκε, όταν πήγε να χωρίσει εκείνους που είχαν εμπλακεί στη συμπλοκή, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Βγήκαν έξω να κάνουν τον τσαμπουκά τους. Ήταν έξω, εκεί πέρα στον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στον είσοδο. Τους βλέπω ότι είναι έξω και αρχίζουν να πάνε, να κάνουν φασαρία. Πήγα εκείνη την ώρα να ενημερώσω τον παρκαδόρο, σεκιουριτά. Δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί εκείνη την ώρα μπήκαν από τα δεξιά μου, μπήκαν από τα αριστερά μου. Με έβαλαν στη μέση. Τους λέω: “Παιδιά εδώ δεν ήρθαμε να τσακωθούμε. Εδώ ήρθαμε να γλεντήσουμε”. Και μου την έδωσε ένας με μαχαίρι από πίσω. Από εκεί και μετά μαύρα όλα για μένα. Τελειώσαμε» λέει.

Οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες που μετέτρεψαν το κρητικό γλέντι σε νύχτα τρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, όλα ξεκίνησαν για μία ασήμαντη αφορμή και παρατήρηση, όταν ένας από τους εμπλεκόμενους είπε στον άλλον «τι κοιτάς;». Παράλληλα, η εκπομπή αποκάλυψε πώς μετά τη συμπλοκή και αφού οι τραυματίες βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ομάδα 20 ατόμων βρέθηκε έξω από το ΚΑΤ και πιάστηκαν εκ νέου στα χέρια.