Το κρητικό γλέντι που πραγματοποιούνταν στη Μεταμόρφωση τα ξημερώματα του Σαββάτου κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή, με τέσσερις τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 02:30 στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Ερμού, κοντά στον χώρο όπου γινόταν το γλέντι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αιματηρή συμπλοκή φαίνεται ότι ξεκίνησε από μια λογομαχία μεταξύ αλλοδαπών που αποχωρούσαν από το κρητικό γλέντι.

Ένας Αλβανός φέρεται να είπε «γιατί με κοιτάς, φύγε να περάσω» σε έναν ομοεθνή του, με τις δύο παρέες να εμπλέκονται γρήγορα σε καβγά. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε άγρια μάχη με μαχαίρια, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Μπήκε να χωρίσει και τραυματίστηκε

Από τη συμπλοκή, τέσσερις άνθρωποι κατέληξαν τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για δύο Αλβανούς, γεννημένους το 1999 και το 2000, που φέρουν σοβαρά τραύματα σε θώρακα, πλευρά και μασχάλη και έναν ακόμη Αλβανό, επίσης γεννημένο το 2000, με τραύματα στο μπράτσο, στο θώρακα και στο πρόσωπο.

Επίσης, τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, γεννημένος το 2000, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στη μέση την ώρα που επενέβη για να σταματήσει τον καβγά.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν αποκλείονται συλλήψεις.