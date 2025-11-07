Το νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή παρουσιάζει από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είμαι εδώ για να δώσω ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Πριν ένα χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI. Ενισχύουμε το τμήμα της Κρήτης και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες. Μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες» ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, η Υποδιεύθυνση θα έχει όλους τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι πλήρως υπηρεσιακή και αποτελεσματική υπηρεσία.

«Δεν αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία», πρόσθεσε τονίζοντας ότι το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό.

Κείμενο σε εξέλιξη