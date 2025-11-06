Σειρά δραστικών μέτρων για την οπλοκατοχή και την αποφυγή νέου ξεσπάσματος αιματηρής βίας, αναμένεται να ανακοινώσει απο το Ηράκλειο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχΐδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, o δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, «γίνονται συνέχεια διαβουλεύσεις για το τι θα πει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Το πρώτο που μελετάται είναι αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και να μπαίνουν φυλακή οι υπότροποι».

«Για τα Βορίζια φαίνεται να υπάρχει μία ρύθμιση για να ενεργοποιηθούν ζητήματα απαγόρευσης προσέγγισης μελών μίας οικογένειας με τα μέλη μίας άλλης οικογένειας».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες:

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα αναγγείλει αύριο τη δημιουργία παραρτήματος του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Θα δημιουργηθούν ειδικές δυνάμεις παρέμβασης, επιχειρησιακές, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα υπάρξει χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων».

Σημειώνεται ότι το πρωί της Παρασκευής ,θα υπάρξει δήλωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τιςενέργειες που έγιναν και το μακροπροθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Συνολικά για το θέμα αναμένεται να τοποθετηθεί – ίσως την Κυριακή στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του- και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειωτέον, γαλάζια στελέχη λένε ότι ο ιναι θετικό που ετοιμάζει προτάσεις και ο Ανδρουλακης.

Από την κυβέρνηση λένε επισης ότι ήδη βρίσκεται στο νησί μεγάλο μέρος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια παρουσία την οποία η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει να καταστήσει μόνιμη στις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, έχει ταυτοποιήσει πάνω από 2500 δράστες, έχει συλλάβει τους 1.800 εξ αυτών – πρόκειται για βαριά κακουργήματα ενώ έχουν προφυλακιστεί οι 600 από τους δράστες.