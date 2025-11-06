Λίγες μόλις ώρες μετά το σοκαριστικό βίντεο με τις ριπές του Καλάσνικοφ που «ξεκλείδωσε» τη σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη και του 48χρονου ξαδέλφου του πρώτου, έρχεται στο φως η ύπαρξη και δεύτερου βίντεο, ενός ντοκουμέντου που -σύμφωνα με πληροφορίες- δείχνει ξεκάθαρα τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως το νέο βίντεο έχει τραβηχτεί λίγα λεπτά μετά τη φονική συμπλοκή και αποτυπώνει τη μεταφορά των όπλων μακριά από το χωριό από συγκεκριμένο πρόσωπο που βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες. Και ενώ οι συλλήψεις του 43χρονου και του 48χρονου έχουν ήδη προκαλέσει σεισμό στο χωριό, τα Καλάσνικοφ και τα πιστόλια του φονικού παραμένουν άφαντα.

Η Αστυνομία «χτενίζει» το ορεινό ανάγλυφο γύρω από τα Βορίζια, ψάχνοντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στα όπλα που σκόρπισαν τον θάνατο. Οι κάτοικοι κλείνουν πόρτες και παράθυρα, ενώ η ένταση και η καχυποψία είναι διάχυτες.