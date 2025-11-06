Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλευόνται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετων, μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία για την διαδικασία αυτή, βρέθηκε στο ΠΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας “δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους” και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία “πρέπει να φωτιστούν”.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά , ” υπάρχει ένα θολό τοπίο” σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις “το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα ” και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας.

“Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης” σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.

Νωρίτερα σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του ξάδερφου του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να έχει αναγνωριστεί ως το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς, δίπλα στον γαμπρό.

Σημειώνεται ότι το βίντεο-ντοκουμέντο αποδείχθηκε καθοριστικό για την σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη. Ο 43χρονος θεωρείται ο άνθρωπος που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Στο βίντεο που έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, ο συλληφθείς διακρίνεται να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα.

Την ώρα εκείνη φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από Καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Δίπλα του διακρίνεται και ένα ακόμη άτομο.

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Καργάκη

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη βρίσκεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Την Τετάρτη, σε σπηλιά μέσα σε χωράφι που του ανήκει, είχε εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, μεταξύ των οποίων μια καραμπίνα, ένα εννιάρι πιστόλι, σκάγια και σφαίρες.

Η σύζυγος του 43χρονου που συνελήφθη για το μακελειό ξεσπά – «Δεν είναι ο άντρας μου στο βίντεο»

Η σύζυγος του 43χρονου ξεκαθαρίζει: «Δεν είναι ο άντρας μου αυτός που φαίνεται στο βίντεο». Όπως περιγράφει, ο άντρας της είχε πέσει κάτω κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και μόλις σταμάτησαν, έτρεξε να σώσει τον αδελφό της.

«Θα μιλήσω όταν θα είμαι καλά. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στεναχώρια μου. Όλα είναι άδικα», προσθέτει, επιμένοντας ότι η σύλληψή του ήταν άδικη.

Οικογενειάρχης και βιοπαλαιστής. Έτσι περιγράφουν συγγενείς τον 43χρονο που ασχολείται με τα πρόβατα και είναι πατέρας πέντε παιδιών.

«Οικογενειάρχης άνθρωπος είναι. Εγώ ξέρω ότι ασχολείται με τα πρόβατα. Ξέρω ότι είναι βιοπαλαιστής. Έχει τη γυναίκα του. Έχει τα κοπελάκια του. Γυρίζει στον κάμπο και βλέπει τα πρόβατα στον κάμπο με τη βέργα και τα κοπελάκια του τα βλέπεις… Δηλαδή είναι βιοπαλαιστές άνθρωποι».

Η εικόνα του να κρατά καλάσνικοφ και να ρίχνει κατά ριπάς σοκάρει ακόμα και τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι πάντως κρατούν τις επιφυλάξεις τους για το αν είναι πράγματι εκείνος.

«Κοπελιά δεν πιστεύω, αλλά από εκεί και πέρα όμως…Δεν κατέχω. Δεν ήμουν εκεί για να πω ότι ήρθε. Αλλά δεν πιστεύω να το έκανε το πράγμα αυτό. Κατάλαβες; Κατέχω ότι είναι οικογενειάρχης. Έχει πολλά κοπέλια. Πέντε, έξι κοπέλια έχει. Κι είναι οικογενειάρχης και παλεύει, γιατί άμα έχεις πρόβατα ξέρεις τι θα πει πάλη, δηλαδή αγώνας στα πρόβατα. Έτσι όπως είναι τώρα αυτός, δεν περνά από το μυαλό να κάνει κάτι».