Η σύζυγος του 43χρονου ξεκαθαρίζει: «Δεν είναι ο άντρας μου αυτός που φαίνεται στο βίντεο». Όπως περιγράφει, ο άντρας της είχε πέσει κάτω κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και μόλις σταμάτησαν, έτρεξε να σώσει τον αδελφό της.

«Θα μιλήσω όταν θα είμαι καλά. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στεναχώρια μου. Όλα είναι άδικα», προσθέτει, επιμένοντας ότι η σύλληψή του ήταν άδικη.

Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, ενώ μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο με αλεξίσφαιρο γιλέκο. Θα εξεταστεί και για πιθανή εμπλοκή στο μακελειό στα Βορίζια.

Η αντίδραση της οικογένειας

Ο ξάδελφός του περιγράφει πως όταν ο 43χρονος έμαθε ότι ο Φανούρης Καργάκης δέχεται πυρά από την αντίπαλη οικογένεια, πήρε το αμάξι και έτρεξε προς το χωριό. Μέσω τηλεφώνου ενημερώθηκαν ότι ο Φανούρης Καργάκης είχε τραυματιστεί.

Η σπηλιά με τα όπλα

Αποκλειστικά πλάνα από το Live News δείχνουν τη σπηλιά δίπλα στη στάνη του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, όπου βρέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα, ένα πυροβόλο όπλο και πολλά φυσίγγια.

Ο κουμπάρος του 43χρονου σχολιάζει ότι πρόκειται για παραδοσιακό έθιμο, αλλά τονίζει ότι τα όπλα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

Οικογενειάρχης και βιοπαλαιστής

Σύμφωνα με συγγενείς, ο 43χρονος είναι οικογενειάρχης και βιοπαλαιστής, ασχολείται με πρόβατα και έχει πέντε παιδιά. Η εικόνα του με καλάσνικοφ σοκάρει, όμως οι δικοί του άνθρωποι κρατούν επιφυλάξεις για το αν πραγματικά πρόκειται για αυτόν.

«Δεν πιστεύω να το έκανε. Είναι οικογενειάρχης, παλεύει για τα πρόβατά του και τα παιδιά του», λέει συγγενής.

Θύματα παλαιών επιθέσεων

Ένα από τα θύματα προηγούμενης επίθεσης από τον 43χρονο και τον Φανούρη Καργάκη περιγράφει σοκαριστικές εμπειρίες: τραυματισμός με κατσούνα, χειρουργείο και νοσηλεία. Τονίζει ότι οι σχέσεις των οικογενειών είχαν εξομαλυνθεί και ότι πλέον ασχολείται μόνο με τη ζωή του και την οικογένειά του.

«Έχω το κοπελάκι μου, τη γυναίκα μου, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο», καταλήγει, περιγράφοντας πώς οι παλαιές διαμάχες έκλεισαν και δεν επηρεάζουν τη ζωή του πια.