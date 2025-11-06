Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μίσος της βεντέτας που έχει περάσει και στα παιδιά, κυρίως της οικογένειας Καργάκη, σύμφωνα με καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων άλλων μαθητών.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, μητέρα μαθήτριας που φοιτούσε στο σχολείο του χωριού, μαζί με παιδιά των δύο οικογενειών, σημειώνει: «Η πρωτοβουλία (για σασμό) πάρθηκε, για να γίνει στο σχολείο μία κουβέντα με τις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Από το τηλέφωνο, παίρνανε τηλέφωνο και μάλιστα απειλούσαν ακόμα και εμάς. Ότι θα βάλουν φωτιά να μας κάψουν, ότι τα παιδιά δεν τα στέλνουν σχολείο για να μάθουν γράμματα, αλλά για να βγάλουν καρκίνο στους δασκάλους και δεν έχουν ανάγκη τα δικά τους τα παιδιά να μάθουν γράμματα και όλα αυτά».

Όπως λέει η ίδια «μας απειλούσε η ίδια η μάνα, η αδελφή του θανόντος (Φανούρη Καργάκη). Αυτό έγινε πέρυσι, ξαναλέω, μετά τον πρώτο καυγά που είχε γίνει, με μία σφαγή που έγινε σε παρέα από τον Αύγουστο και μετά. Αυτοί (Καργάκηδες) δεν ακούνε γενικά. Όταν τους καρφωθεί κάτι στο κεφάλι, αυτό που λένε, αυτό είναι. Δεν υπάρχει λάθος. Κάνουν τα δικαστήρια μόνοι τους. Αν κρίνουν, ότι κάτι είναι λάθος, έγραψε λάθος, τελείωσε. Τα όπλα κι έξω».

«Τώρα όμως που πήγανε και τον “πετρώσανε”, τι έκανε πάλι η μάνα, πάλι το ίδιο πράγμα, να βγει και να φωνάζει και να κάνει τι; Να σπείρει στα κοπέλια πάλι πανικό; Να πάρουν το αίμα του πατέρα τους πίσω; Γιατί. Θα γυρίσει; Γίνεται μέσα σε 5 και 7 και 8 και 10 χρόνων που είναι το μεγαλύτερο κοπέλι, να λέμε τέτοιες κουβέντες; Τα αγόρια είτε καλώς, είτε κακώς, λόγω του ονόματός τους θα κάνουν αυτό που κάνανε οι άλλοι. Το χέρι τους θα βαφτεί με αίμα», συμπληρώνει.

Καταλήγοντας η γυναίκα αυτή είπε: «Εγώ σήμερα πέρασα από το χωριό, η φύλαξη αυτή που είναι, δεν είναι τίποτα γι’ αυτούς. Η μία η θυγατέρα του Καργάκη πιάστηκε με κινητό μέσα στην τάξη. Την στιγμή που πιάνεσαι με κινητό, βάσει νόμου έχεις μία μέρα αποβολή. Η μάνα όμως θα ερχόταν στο σχολείο και θα μας έβαζε φωτιά να μας κάψει, αν έπαιρνε η κόρη της αποβολή. Από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εκεί πέρα, μόνο φιλήσυχα δεν είναι. Συγκεκριμένα, από το πρώτο μπαλωτάρισμα εγώ τράβηξα τον μεγάλο μου τον γιο, σε ακτίνα βολής, μιλάμε για χιλιοστά την γλίτωσε. Γίνεται να φοβόμαστε να στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο; Μην αιματοκυλιστούν και τα δικά μας μαζί με τα δικά τους;».