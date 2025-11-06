Την οργή της για τον άδικο θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε από πυρά στο αιματηρό επεισόδιο της βεντέτας στα Βορίζια, εξέφρασε η αδελφή της.

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη περιέγραψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τις στιγμές της επίθεσης, αλλά και την απογοήτευσή της για τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών, που όπως λέει, ποτέ δεν τηρήθηκαν, όπως έπρεπε. «Είναι πολύ φρέσκο, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, ούτε θα το χωνέψουμε», είπε αρχικά και συνέχισε: «Η αδελφή μου ήταν τελείως αθώα, στη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και πλήρωσε με τη ζωή της χωρίς να φταίει».

Η αδελφή της 56χρονης περιέγραψε τη σκηνή του ξαφνικού πυροβολισμού: «Ήμασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ την έχω φάει από τον Φανούρη, όπως περνούσε με το αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, άνοιξε πυρ εναντίον μας. Νόμιζα πως η αδελφή μου είχε χτυπηθεί από αυτόν, αλλά ήταν από τον άλλον». Πρόσθεσε πως αρχικά δεν κατάλαβε καν τον πόνο από τη σφαίρα στο χέρι της: «Δεν κατάλαβα τον πόνο αμέσως. Είδα την αδελφή μου και φώναζα, μετά κατάλαβα ότι έτρεχε αίμα».

Η ίδια επιρρίπτει ευθύνες και στην Αστυνομία, τονίζοντας ότι έπρεπε να είχε λάβει μέτρα από την προηγούμενη ημέρα (31/10), όταν σημειώθηκε η έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου από τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό. «Αυτό είναι το παράπονό μου και όλων από την Αστυνομία. Έπρεπε να είχε έρθει από την προηγούμενη μέρα, να κάνει το χωριό αστακό, όπως το έχει τώρα. Νομίζω δεν θα θρηνούσαμε θύματα» είπε, εκφράζοντας την αγωνία πως όταν η αστυνομική παρουσία αποσυρθεί, τα πράγματα θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση και θα ξαναρχίσουν οι προκλήσεις.

Μιλώντας για τις σχέσεις των δύο οικογενειών, η ίδια τόνισε, ότι είχαν δεσμούς και βαφτίσια μεταξύ τους: «Του θανόντα η μάνα είναι ένας τοίχος με το σπίτι του πατέρα μου. Τα έχουμε μιλήσει, μας έχουν βαφτίσει το παιδί του γιου μου, έχουμε κάνει κουμπαριές με τα παιδιά του αδελφού μου, έχουμε κάνει σασμούς. Αυτοί δεν τήρησαν τίποτα». Όπως είπε, οι προκλήσεις ξανάρχισαν μέσα σε έξι με οκτώ μήνες και κορυφώθηκαν τώρα, στο μνημόσυνο του πατέρα της. «Δεν προκαλέσαμε» υποστήριξε, απευθύνοντας έκκληση για λήξη της βίας: «Ας σταματήσει εδώ το κακό. Και οι γυναίκες που επηρεάζουν τόσο με τη γλώσσα τους, να σταματήσουν. Δεν έχουμε καμία όρεξη να θρηνήσουμε άλλα θύματα».