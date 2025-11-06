Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (6/11) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο αιματοβαμμένο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, μετά το φονικό με τους δύο νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο προσαγωγές που φέρονται να συνδέονται με τους πυροβολισμούς.

Κατά τις έρευνες, σε ιδιόκτητους χώρους των δύο προσαχθέντων εντοπίστηκαν κάλυκες, οι οποίοι εξετάζονται ώστε να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με το πρόσφατο αιματηρό επεισόδιο ή αν προέρχονται από παλαιότερο περιστατικό.

Παράλληλα, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη — που φέρεται να πυροβολούσε με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια του μακελειού — οδηγήθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, σε σπηλιά μέσα σε χωράφι που του ανήκει, είχε εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, μεταξύ των οποίων μια καραμπίνα, ένα εννιάρι πιστόλι, σκάγια και σφαίρες.

Δημογλίδου: Οι αστυνομικοί αναζητούν παράνομο οπλισμό ακόμα και σε νεκροταφεία – Eνδείξεις για συμμετοχή κι άλλων ατόμων

Για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα της αστυνομίας για το φονικό στα Βορίζια αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην EΡΤ και τόνισε ότι η έρευνα των αστυνομικών στρέφεται στον εντοπισμό παράνομου οπλισμού ακόμα και σε νεκροταφεία, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετείχαν κι άλλα άτομα στη συμπλοκή.

«Οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο παράνομο οπλισμό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε όπως αυτόν που βρέθηκε χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει ώστε να προχωρήσει η έρευνα», τόνισε αρχικά η κυρία Δημογλίδου.

«Όσο περνούν οι μέρες έρχονται στοιχεία στην αστυνομία, ταυτοποιούνται εμπλεκόμενοι. Για την αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στο συγκεκριμένο περιστατικό είτε με την απόκρυψη στοιχείων είτε να μεταφέρουν από την περιοχή τους δράστες ίσως της συμπλοκής, είτε γνωρίζουν πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν εκείνη την ημέρα πριν και μετά από την αιματηρή αυτή συμπλοκή», προσέθεσε.

Όπως τόνισε: «Το θετικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι συγγενείς των δύο πλευρών αναφέρουν τουλάχιστον στην αστυνομία ότι δεν θέλουν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό και θέλουν να σταματήσει εδώ. Βέβαια η παρουσία της αστυνομία είναι έντονη στο χωριό. Δεν θα έλεγα ότι φτάνουν εύκολα είτε από αυτόπτες μάρτυρες είτε από οποιονδήποτε άλλον πληροφορίες στην αστυνομία».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Έχουν πραγματοποιήσει έρευνες και σε αγροτικές περιοχές, σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ακόμα και σε νεκροταφεία, αναζητώντας είτε παράνομο οπλισμό, είτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό καθώς μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν δεδομένα που μας οδηγούν ότι συμμετείχαν και άλλα άτομα στο περιστατικό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», είπε ακόμα και σημείωσε ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος άλλος εμπλεκόμενος.

Είπε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμμετείχε κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στις δύο πλευρές.

«Σύμφωνα με την κατάσταση που παρατηρούμε στο χωριό δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε θα συμβεί αυτό. Υπάρχει ο πόνος της απώλειας και από τις δύο πλευρές και δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συγγενών. Οι δυνάμεις του νησιού έχουν ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουν να ενισχύονται με αστυνομικούς τόσο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος όσο και άλλων ειδικών μονάδων για να συμβάλλουν στην έρευνα και από τη στιγμή που εντοπίζεται παράνομος οπλισμός οι δράστες θα συλλαμβάνονται», κατέληξε.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της αδερφής της 56χρονης: Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός

Συγκλονίζει η μαρτυρία της αδερφής της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία έχασε τη ζωή της στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Κρήτης. Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιγράφοντας τη βαθιά οδύνη της οικογένειας.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε η κα Φραγκιαδάκη, σημειώνοντας πως η αδερφή της βρέθηκε «τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο» και πλήρωσε χωρίς να φταίει. Η ίδια τραυματίστηκε στο χέρι, αλλά, όπως τόνισε, «την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω».

Από τη συμπλοκή στα Βορίζια έχασαν τη ζωή τους η 56χρονη γυναίκα και ένας 39χρονος άνδρας, πατέρας πέντε παιδιών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται να παραμένουν.

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη κατηγόρησε την αντίπαλη οικογένεια ότι «προκαλεί συνεχώς», αναφέροντας ως παράδειγμα τη ρίψη δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όπως είπε, «δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν».

«Δεν θα ξαναγίνει σασμός»

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός σασμού, δηλαδή συμφιλίωσης, η ίδια το απέκλεισε κατηγορηματικά. «Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός», ανέφερε.

Η αδερφή του θύματος υπογράμμισε πως η οικογένειά της δεν προτίθεται να προκαλέσει, αλλά δεν θα μείνει αδρανής αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. «Εάν αυτοί προκαλέσουν, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη», είπε χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου να πυροβολεί κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Το υλικό αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψή του για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος συνεχίζεται.