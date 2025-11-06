Συγκλονίζει η μαρτυρία της αδερφής της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία έχασε τη ζωή της στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Κρήτης. Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιγράφοντας τη βαθιά οδύνη της οικογένειας.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε η κα Φραγκιαδάκη, σημειώνοντας πως η αδερφή της βρέθηκε «τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο» και πλήρωσε χωρίς να φταίει. Η ίδια τραυματίστηκε στο χέρι, αλλά, όπως τόνισε, «την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω».

Από τη συμπλοκή στα Βορίζια έχασαν τη ζωή τους η 56χρονη γυναίκα και ένας 39χρονος άνδρας, πατέρας πέντε παιδιών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται να παραμένουν.

Η Γεωργία Φραγκιαδάκη κατηγόρησε την αντίπαλη οικογένεια ότι «προκαλεί συνεχώς», αναφέροντας ως παράδειγμα τη ρίψη δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όπως είπε, «δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν».

«Δεν θα ξαναγίνει σασμός»

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός σασμού, δηλαδή συμφιλίωσης, η ίδια το απέκλεισε κατηγορηματικά. «Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός», ανέφερε.

Η αδερφή του θύματος υπογράμμισε πως η οικογένειά της δεν προτίθεται να προκαλέσει, αλλά δεν θα μείνει αδρανής αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. «Εάν αυτοί προκαλέσουν, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη», είπε χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου να πυροβολεί κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Το υλικό αυτό οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψή του για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος συνεχίζεται.