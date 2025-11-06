Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Κρήτης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη, ο εικονολήπτης Θοδωρής Ρωμανέας και ο ηχολήπτης Γιάννης Κροντηράς βρίσκονταν έξω από ξενοδοχείο όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονταν οι τρεις καταζητούμενοι για τη φονική συμπλοκή. Το συνεργείο κατέγραφε πλάνα για το ρεπορτάζ όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ξαφνικά, ένας άνδρας που διέμενε στο ξενοδοχείο επιτέθηκε στον εικονολήπτη, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και επιχειρώντας να του αρπάξει την κάμερα. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες του σταθμού.

«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε;» ακούγεται να φωνάζει ο άνδρας στα αποκλειστικά πλάνα του MEGA, προτού επέμβει άλλο άτομο και σταματήσει την επίθεση.

Ο εικονολήπτης κατάφερε να προστατέψει τον εξοπλισμό, ενώ το επεισόδιο έληξε χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.