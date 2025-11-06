Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι Αρχές έχουν πλέον εντοπίσει και τον δεύτερο άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, ο δεύτερος άνδρας δεν φαίνεται να πυροβολεί, αλλά ανεβαίνει στο περβάζι για να κατοπτεύσει την περιοχή, προτού κατέβει ώστε να ανέβει το άλλο άτομο και να «γαζώσει» με το καλάσνικοφ.

Το συγκεκριμένο άτομο είναι περίπου 25 ετών και ξάδερφος του φερόμενου ως βασικού δράστη, του Μ.Κ..

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Καργάκη

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη βρίσκεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Την Τετάρτη, σε σπηλιά μέσα σε χωράφι που του ανήκει, είχε εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, μεταξύ των οποίων μια καραμπίνα, ένα εννιάρι πιστόλι, σκάγια και σφαίρες.