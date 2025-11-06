Στα σκαριά είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή στον απόηχο της υπόθεσης στα Βορίζια. Κυβερνητικά στελέχη λένε ότι η εγκληματικότητα δεν εμφανίζεται μόνο στην Κρήτη ή περισσότερο εκεί, ωστόσο γίνονται νέες κινήσεις στον απόηχο της υπόθεσης στα Βορίζια.

Ηδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε διάλογο με όλους τους αρμόδιους στο Ηράκλειο Κρήτης την ερχόμενη Δευτέρα.

Από την κυβέρνηση σύμφωνα με το σχεδιασμό, αναμένεται αύριο Παρασκευή, στις 11:00, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη να δώσει συνέντευξη Τύπου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης. Ο ίδιος θα παρουσιάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή (νόμιμη και παράνομη), τη χρήση όπλου, όπως και για τους ελέγχους και την ανασύνταξη των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Επίσης το πρωί θα υπάρξει δήλωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σχετικά με τιςενέργειες που έγιναν και το μακροπροθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Συνολικά για το θέμα αναμένεται να τοποθετηθεί – ίσως την Κυριακή στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του- και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειωτέον, γαλάζια στελέχη λένε ότι ο ιναι θετικό που ετοιμάζει προτάσεις και ο Ανδρουλακης.

Από την κυβέρνηση λένε επισης ότι ήδη βρίσκεται στο νησί μεγάλο μέρος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια παρουσία την οποία η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει να καταστήσει μόνιμη στις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει εντοπίσει και εξιχνιάσει 130 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, έχει ταυτοποιήσει πάνω από 2500 δράστες, έχει συλλάβει τους 1.800 εξ αυτών – πρόκειται για βαριά κακουργήματα ενώ έχουν προφυλακιστεί οι 600 από τους δράστες.