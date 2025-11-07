Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος ενός 75χρονου, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανότατα μαχαίρι – την 29χρονη κόρη του, μέσα στο σπίτι τους στο Αιγάλεω.

Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία ανέφεραν ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε την ώρα που η 29χρονη προσπαθούσε να αποτρέψει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως ο 75χρονος ήταν τελικά εκείνος που επιτέθηκε και τραυμάτισε την κόρη του.