Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 32χρονο κατηγορούμενο με καταγωγή από την Συρία, για τις επιθέσεις σε βάρος δύο κοριτσιών και μίας γυναίκας στο Αιγάλεω, στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κατηγορούμενος, που κρίθηκε για υποθέσεις εμπρησμού προσωρινά κρατούμενος, πριν λίγες ημέρες, αποδέχθηκε στο δικαστήριο τις πράξεις του. Όπως είπε: «Δεν ήμουν καλά. Δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά». Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανένα από τα θύματα.

Πρόεδρος: Αυτά τα περιστατικά τα θυμάστε;

Κατηγορούμενος: Δεν τα θυμάμαι. Έκανα αυτά τα πράγματα αλλά δεν ξέρω το λόγο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η 58χρονη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε ο 32χρονος. Η μάρτυρας περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε, ενώ περπατούσε με την κόρη της, από τον κατηγορούμενο που βρέθηκε πίσω της: «Ξαφνικά, εκεί που συζητούσαμε νιώθω μια πίεση πίσω μου. Δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, σαν κάτι να με σταματάει να μην μπορώ να κουνηθώ. Αριστερά, δεξιά με πήγαινε, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει, ήταν πίσω μου. Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, ήταν τελείως ξαφνικά όλα. Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου. Ήταν τρομακτικός, αισθανόμουν να πηγαίνω αριστερά δεξιά. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Κατάθεση έδωσαν και οι γονείς των δύο ανήλικων κοριτσιών, που είπαν στο δικαστήριο όσα συνέβησαν στα παιδιά τους, μία 14χρονη και μία 17χρονη.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον αλλοδαπό θα εκτιθεί κανονικά.