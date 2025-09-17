Δίχως τέλος οι αποκαλύψεις για τον 32χρονο που συνελήφθη για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω, καθώς ο ίδιος ταυτοποιήθηκε και ως ο δράστης εμπρησμού στην περιοχή του Υμηττού.

Ο 32χρονος, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε δύο έφηβες – 14 και 17 ετών – και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, είναι ο ίδιος που προκάλεσε την πυρκαγιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, καθώς και άλλες τρεις φωτιές.

Μέλος του ISIS

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, «το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όχι μόνο δεν του αφαιρέθηκε το άσυλο, δεν ήλεγξαν αν η διεύθυνση που δήλωνε στην οδό Αχαρνών ήταν πραγματική, όταν έκανε το αδίκημα το 2025 με την επίθεση στον γείτονα, διότι έχει διαπιστωθεί από την περαιτέρω έρευνα ότι δήλωνε κατά καιρούς 3, 4 διαφορετικές διευθύνσεις και δεν ίσχυε καμία από αυτές».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο:

«Οι εμπρησμοί, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ορισμένοι είναι με γυμνή φλόγα με αναπτήρα, υπάρχει όμως και εμπρησμός που έχει γίνει με γκαζάκια, που δείχνει μία οργάνωση στο σχέδιο αυτό».

«Το ενδιαφέρον που θα αποκαλύψουμε, είναι ότι ο συγκεκριμένος όταν εξετάστηκε και συζήτησε με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, αρχικά ήταν αρνητικός, δήλωνε ότι στο συμβάν το 2025 ο γείτονάς του, τον οποίο μαχαίρωσε, τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι και του προκάλεσε αμνησία, όμως στην πορεία είπε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι “είμαι μέλος του ISIS“, ότι τις εντολές για να βάλω τις φωτιές μού τις είχε δώσει ένα άλλο μέλος του ISIS, περίπου 30 – 40 χρόνων που έλεγε ότι μείνει στο Παγκράτι, ότι τον είχε γνωρίσει στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα, αυτός του έδινε τις εντολές και τον πλήρωνε για κάθε εμπρησμό 100 ευρώ».

Όπως λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

«Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες προβληματίζονται από ένα γεγονός που είναι ίσως ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε πάνω του ούτε κινητό ούτε λεφτά ούτε κλειδιά και κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί πού έμενε. Είναι ένα δείγμα ότι ίσως είχε μία παράνομη δράση και ότι κάτι συνέβαινε με τις κινήσεις του».

Γνωστός στις Αρχές ο 32χρονος

Στις αρχές του μήνα οι κάμερες τον εντόπισαν να βάζει φωτιά στο δάσος του Υμηττού και προχθές το μεσημέρι να τρομοκρατεί μία 17χρονη μαθήτρια που επέστρεφε σπίτι της.

Το ίδιο μεσημέρι είχαν προηγηθεί άλλες δύο επιθέσεις του 32χρονου Παλαιστινίου, που όπως διαπιστώθηκε μετά τη σύλληψή του, διέμενε νόμιμα στη χώρα καθώς του είχε χορηγηθεί άσυλο.

Το Live News ανοίγει τον φάκελο του 32χρονου που είχε απασχολήσει την Αστυνομία και τον περασμένο Μάιο για μία αιματηρή επίθεση με μαχαίρι. Στενοί συγγενείς των θυμάτων του εμφανίζονται φοβισμένοι και ταυτόχρονα οργισμένοι από τις αποκαλύψεις.

Πρώτο θύμα του 32χρονου, προχθές το μεσημέρι, ένα 14χρονο κορίτσι. Ο πατέρας της ανήλικης περιγράφει στο MEGA τα όσα έζησε η κόρη του.

«Το παιδί περπατούσε γύρω στις 13:00, 200 μέτρα από το σπίτι του και δέχτηκε επίθεση, το πλησίασε από πίσω, το έπιασε από τη μέση, πέρασε από το στήθος του παιδιού και μετά έπιασε τον λαιμό του και επειδή αντέδρασε το παιδί, το έριξε στο πεζοδρόμιο και το έφτυσε στο πρόσωπο».

Η ανήλικη έχει αιφνιδιαστεί και προσπαθεί να αποφύγει τα χειρότερα. Στο σημείο της επίθεσης επικρατεί αναστάτωση.

«Την έριξε κάτω στο πεζοδρόμιο και επειδή φώναξε το παιδί ‘βοήθεια’ βγήκαν κάποιοι γείτονες, κάποιες κυρίες, και βάλανε τις φωνές και εκεί έφυγε. Δεν έφυγε ούτε τρομαγμένος ούτε… έφυγε ατάραχος. Ό,τι έκανε, το έκανε με πλήρη συνείδηση».

Ο 32χρονος συνέχισε να τραβάει την ανήλικη παρά την κινητοποίηση ορισμένων. Έδειχνε αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό του.

«Εγώ τον είδα στην Ασφάλεια γιατί τον είδα δίπλα μου. Είδα όμως έναν άνθρωπο που ήταν ατάραχος, σαν να μην τρέχει κάτι. Αυτός μόνο στο δικό μου το παιδί είχε την επαφή με το σάλιο, εγώ ζήτησα από την Ασφάλεια να γίνουν εξετάσεις σε αυτόν και από ό,τι μου είπαν, τα διαδικαστικά είναι λίγο περίεργα για να γίνουν εξετάσεις σε αυτόν και αυτό το πράγμα με έχει θυμώσει. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι, αλλά η ψυχολογία αυτού του παιδιού;», σημειώνει ο πατέρας της 14χρονης

Μετά την επίθεση, η 14χρονη επέστρεψε σπίτι της σε κατάσταση σοκ, όπως λέει ο πατέρα της.

«Δεν είναι προκλητικό ούτε το ντύσιμό του ούτε και τα λοιπά, δηλαδή στρατιωτικό ρουχισμό φορούσε. Μου λέει ‘μπαμπά φταίω; Έκανα κάτι;’, ‘όχι’ της λέω, ‘παιδάκι μου αλίμονο, εσύ πήγαινες να πάρεις το γλυκό σου’. Ο άνθρωπος είχε ιστορικό, είχε και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό το ιστορικό και το αξιοπερίεργο είναι ότι εφόσον έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, ποιος εισαγγελέας τον αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος;».

Επόμενο θύμα του, μετά την 14χρονη, ήταν μία 58χρονη γυναίκα την οποία αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω. Αμέσως μετά καταγράφηκε να τρομοκρατεί την 17χρονη, στην πυλωτή του σπιτιού της.

Το προφίλ του 32χρονου

Ο νεαρός κατηγορούμενος έφτασε παράνομα στην Κω τον Μάιο του 2024. Δήλωσε πρόσφυγας πολέμου και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής. Έναν χρόνο μετά, τον περασμένο Μάιο, συλλαμβάνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι αλλά δεν καταλήγει στη φυλακή.

Διαπιστώθηκε ότι πριν από λίγες μέρες, ήταν εκείνος που έβαλε φωτιά στο δάσος του Υμηττού, στο ύψος του Καρέα. Η προχθεσινή του σύλληψη και η διασταύρωση εικόνων και πληροφοριών, έδειξαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, πως ο 32χρονος είχε γίνει εμπρηστής και τον περασμένο Ιούνιο, σε φωτιές που δεν είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δηλώνει τώρα πως θα επανεξετάσει την άδεια που χορήγησε στον 32χρονο.

«Η υπηρεσία Ασύλου θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση και για εμπρησμό. Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου».

Για ακόμα μία μέρα, τις αποκαλύψεις πλαισιώνουν μία σειρά από εικόνες ντοκουμέντα που ξετυλίγουν την άρρωστη δράση του 32χρονου κατηγορούμενου. Τα θύματά του, παραμένουν σε σοκ.