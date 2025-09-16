Οχι μόνο επιχείρησε να βάλει φωτιά στον Υμηττό αλλά επιτέθηκε σεξουαλικά σε τρεις γυναίκες, οι δύο μάλιστα ανήλικες κοπέλες, προτού συλληφθεί για 21η φορά, από ένα μοιραίο λάθος.

Ο 32χρονος που δηλώνει άστεγος είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Μάιο ενώ συνολικά έχει προσαχθεί περισσότερες από 20 φορές από την Ελληνική Αστυνομία.

Τον έξαχναν ήδη από τις 7 Σεπτεμβρίου για την πρόκληση φωτιάς στον Υμηττό, στην περιοχή του Βύρωνα αλλά δεν μπορούσαν να τον ταυτοποιήσουν.

Το οπτικό υλικό απεδείκνυε τον εμπρησμό αλλά όχι την ταυτότητα του δράστη.

Στο πόδι η γειτονιά

</p><p>

Μέχρι που μία εβδομάδα αργότερα, ο 32χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, επιχειρώντας να τις κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ο δράστης μάλιστα, ακολούθησε το ένα κορίτσι μέσα στην αυλή της πολυκατοικίας και ήταν οι φωνές της που κινητοποίησαν τη γειτονιά.

Το κορίτσι ήταν σε σοκ. Ειδοποήθηκε ο πατέρας της να τρέξει σπίτι του σκοτωμού, αλλά ο δράστης σαν να μη συμβαίνει τίποτα αποχώρησε μέχρι που καταδιώχθηκε και συνελήφθη.

Για να αποδειχτεί ότι φορούσε τα ίδια ρούχα με τον εμπρηστή του Υμηττού, και πως αφού δεν κατάφερε να βάλει πυρκαγιά, αποφάσισε να επιτεθεί σε όποια γυναίκα έβρισκε μπροστά του.

Είχε ξανακάνει τα ίδια

Και αποδείχτηκε στη συνέχεια πως στο παρελθόν είχε ξανακάνει τα ίδια, χωρίς να είναι γνωστό έκτοτε πού και πώς ζούσε, πολύ περισσότερο με υπό ποιο καθεστώς εισήλθε στη χώρα.

Ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Εν κατακλείδι

Η Αστυνομια τον έπιασε για το πλημμέλημα της παρενόχλησης.

Και η Πυροσβεστικη τον πάει για κακούργημα για τις φωτιές

Οι εφιαλτικές στιγμές τριων γυναικών στο Αιγάλεω

Ωρες αγωνίας έζησαν δύο ανήλικες κοπέλες και μία γυναίκα 58 χρονών στο Αιγάλεω όταν τους επιτέθηκε ένας αλλοδαπός.

Το βίντεο ντοκουμέντο και οι αποκλειστικές μαρτυρίες

Η αρρωστημένη δράση του 32χρονου καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας σε είσοδο πολυκατοικίας.

Ο νεαρός Παλαιαστίνιος έχει ήδη επιτεθεί σεξουαλικά σε δύο γυναίκες και εδώ βρίσκεται απέναντι σε μια 17χρονη που του ζητάει να φύγει.

Αυνανιζόταν στην είσοδο

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει εικόνα και ήχο. Αποτυπώνεται η αγωνία της ανήλικης και η διαστροφή του νεαρού που αυνανίζεται κι αρνείται να φύγει. Παραμένει στο σημείο, κάποια στιγμή κρύβεται στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας και στη συνέχεια απομακρύνεται πεζός.

Οι γονείς της κοπέλας

Οι γονείς της 17χρονης περιγράφουν στο LIVE NEWS τα όσα έζησε η κόρη τους. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του 32χρονου που τελικά συνελήφθη και κάνουν λόγο για έξαρση τέτοιων περιστατικών που προκαλούν εύλογη ανησυχία.

«Ευτυχώς είχαν καλέσει την Αστυνομία και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Με πήραν τηλέφωνο στη δουλειά, έφυγα επειγόντως, αφού δεν σκοτώθηκε κιόλας από το άγχος μου για να δω τι έχει γίνει… Πήγα στο τμήμα κατευθείαν», ανέφερε ο πατέρας της κοπέλας.

Σοκαρισμένη η κόρη μου

«Η κόρη μου είναι σοκαρισμένη, το βράδυ δεν κοιμήθηκε καλά, το πρωί μου ζήτησε να τη συνοδεύσω στο σχολείο», ανέφερε η μητέρα της 17χρονης.

Η κόρη της εκείνα τα λεπτά βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Σήμερα φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει πως απέφυγε ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

«Φθάνει στο σπίτι μας, ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και βλέπει ότι εκεί είναι ένας από έξω και την παρακολουθεί επίμονα», συνέχισε η μητέρα της 17χρονης.

Το χρονικό

Όλα ξεκινούν χθες το μεσημέρι. Είναι 1 και 33 λεπτά όταν σε αυτό το σημείο φαίνεται η 17χρονη να μπαίνει στην πυλωτή και πίσω της, ο 32χρονος που την ακολουθούσε.

Η κοπέλα κλείνει την είσοδο αλλά βλέπει τον νεαρό να μην απομακρύνεται. Τον ακούει να της φωνάζει…

Ο 32χρονος με το βλέμμα και τις κινήσεις του, προκαλεί στην ανήλικη φόβο. Την αγνοεί.

Κρύφτηκε στο πάρκινγκ

Με το που κλείνει η πόρτα της εισόδου, ο 32χρονος μπαίνει στα ενδότερα. Αντιλαμβάνεται πως υπάρχει κινητικότητα και κρύβεται στο πάρκινγκ της πυλωτής. Η 17χρονη κατεβαίνει με μια φίλη της αλλά αρχικά δεν τον εντοπίζουν.

Ο 32χρονος με αργά βήματα αναγκάζεται να απομακρυνθεί.

«Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είχε σηκώσει την μπλούζα του, χαϊδευόταν, αλλά ευτυχώς κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας η κόρη μου. Είχε χτυπήσει το κουδούνι και κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί, τι άλλο θα μπορούσε να είχε συμβεί εκείνη την στιγμή αν ήταν μόνη της», αποκάλυψε ο πατέρας της 17χρονης σοκαρισμένος.

«Εκείνος απαθέστατος ακούγοντας φωνές, περνάει από μπροστά μου, περπατώντας. Βγαίνει και συνεχίζει να περπατάει», δήλωσε στο LIVE NEWS η μητέρα της 17χρονης.

Πριν από αυτές τις σκηνές ο νεαρός είχε επιτεθεί σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια 58χρονη γυναίκα. Στη συνέχεια άρχισε να ακολουθεί την 17χρονη.

Το χέρι στο παντελόνι

«Με τρεμάμενη φωνή χωρίς να φωνάζει γιατί θεώρησε ότι αυτό μπορεί να τον εξαγρίωνε περισσότερο, βλέπει ότι αυτός εκείνη την στιγμή σηκώνει την μπλούζα, βάζει το χέρι του μέσα από το παντελόνι», περιέγραψε η μητέρα της ανήλικης.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο κατηγορούμενος πλησίασε αρχικά την 14χρονη. Την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε.

«Τύλιξε το χέρι του στον λαιμό μου και…» – Όσα ανέφερε άλλο θύμα του δράστη στο LIVE NEWS

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού με την 58χρονη ανέφερε στο LIVE NEWS:

«Βρισκόμουν στο μαγαζί μου επί της οδού Μαρμαρά στο Αιγάλεω, άκουσα φωνές, βγήκε έξω να δω τι ακριβώς έγινε.

Ήταν ένα κοριτσάκι στο πάτωμα μαζί με μια γυναίκα από πάνω της.

Έτρεξα να δω, να βοηθήσω, δεν ήξερα ακριβώς αν χτύπησε, τι έγινε και μου είπαν και με ενημέρωσαν.

Βγήκαν στα μπαλκόνια

Είχαν βγει άτομα στο μπαλκόνι και μου είπαν ότι κάποιος άνθρωπος σκουρόχρωμος, χωρίς λόγο πέρασε δίπλα της, την έριξε κάτω, άρχισε να τη χτυπάει και να την φτύνει»

Επόμενο θύμα του, ήταν μια 58χρονη γυναίκα την οποία αγκάλιασε αιφνιδιαστικά από πίσω.

Η ίδια μιλάει για πρώτη φορά στο LIVE NEWS και περιγράφει το σοκ που έζησε

«Ήρθε από το πουθενά αυτός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε σπάσει τον λαιμό μου, θα μπορούσε να μου είχε ρίξει μαχαιριά, οτιδήποτε», αποκάλυψε η 58χρονη.

Κανένα από τα 3 θύματα του 32χρονου δεν κατάλαβε έγκαιρα τις προθέσεις του. Ο ίδιος έδειχνε σε όλες τις περιπτώσεις να απολαμβάνει τον τρόμο που προκαλούσε.

«Πήγα εγώ στο ΚΕΠ μαζί με την κόρη μου και μιλούσαμε, την κρατούσα αγκαζέ και μιλήσουμε, και ξαφνικά από το πουθενά, ούτε σκιά έβλεπα, τίποτα.

Συνελήφθη ο 32χρονος

Μετά τη σύλληψη τα 3 θύματα αναγνώρισαν τον 32χρονο στο αστυνομικό τμήμα που είχε μεταφερθεί.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε πως ο 32χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν.

Ο 32χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.

Με την τοπική κοινωνία στο Αιγάλεω να παραμένει ανάστατη και πολλούς να ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.

Το παρελθόν του 32χρονου

11/5/25

Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση σε Σύρο με μαχαίρι.

Τον τραυματίζει στο χέρι

12/5/25

Συλλαμβάνεται έξω από το σπίτι του θύματος, πάλι με μαχαίρι.

Κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αυτόφωρο: Καταδικάζεται

Δίνει το παρών κάθε μήνα στο Α.Τ Αγ. Παντελεήμονα

«Πήγα αμέσως να το καταγγείλω πριν γίνει το “τελικό” κακό» – Όσα είπε η 58χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο

</p><p>

«Τα κορίτσια που κυκλοφορούν στον δρόμο πρέπει να προσέχουν πολύ. Εγώ τον είδα σε δευτερόλεπτα, πήγε στη μητέρα μου και όχι σε μένα, ήμασταν αγκαζέ, δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε. Πήρα αμέσως την αστυνομία στο τηλέφωνο. Επικοινωνούσε ήδη ένας άντρας με την αστυνομία και τον ακολουθούσε γιατί ήταν στην εργασία του στο Αιγάλεω και είχε δει όλες τις επιθέσεις του. Τον ακολουθούσε στον δρόμο και τον έπιασαν μαζί με τον αδελφό της 17χρονης», σχολίασε η κόρη της 58χρονης.