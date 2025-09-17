Συνελήφθη στο Αιγάλεω 32χρονος υπήκοος Συρίας, ήδη γνωστός στις Αρχές, κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση τριών γυναικών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε για συμμετοχή σε εμπρηστική ενέργεια στον Υμηττό νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο 32χρονος αντιμετωπίζει δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, απειλής και εξύβρισης και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή κατηγορούμενος και για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του σε τρεις ακόμη πυρκαγιές στην περιοχή του Υμηττού μέσα στο καλοκαίρι.

«Είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου»

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση παρουσίας μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η σεξουαλική παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω

Το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ο 32χρονοςπροχώρησε σε τρεις επιθέσεις κατά γυναικών ηλικίας 14, 17 και 58 ετών.

Η αρχή έγινε στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Μαρμαρά, όπου επιτέθηκε σε 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, πριν διαφύγει τρέχοντας. Στην οδό Ελλησπόντου, λίγο αργότερα, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και ψιθύρισε στο αυτί της, προτού απομακρυνθεί.

Η τρίτη επίθεση έγινε λίγο παρακάτω όταν μπήκε σε αυλή πολυκατοικίας που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.

Παρενόχληση τριών γυναικών στο Αιγάλεω: Πώς ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Κάμερα ασφαλείας κατάγραψε την επίθεση στη 17χρονη στο Αιγάλεω και το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Από αυτό το υλικό τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που για τρεις μήνες ερευνούσαν τουλάχιστον 3 εμπρησμούς στην περιοχή του Υμηττού τον αναγνώρισαν και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και για εμπρησμό.