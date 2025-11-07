Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αιγάλεω, όταν ένας 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην κόρη του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος πατέρας διαπληκτίστηκε με την 29χρονη κόρη του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του καβγά, την τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ο 74χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχή. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση.