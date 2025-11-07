Η 26η Νοεμβρίου είναι η μεγάλη μέρα για την οικονομία της Βρετανίας και την Υπουργό Οικονομικών της Ρείτσελ Ριβς. Με την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2026 η χώρα όχι μόνο θα προσπαθήσει να κλείσει χρηματοδοτικό κενό μερικών δεκάδων δισεκατομμυρίων στερλινών (ευρώ), αλλά θα ήθελε πολύ να αποφύγει και νέα επίθεση των αγορών, που θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά το κόστος δανεισμού πάνω από το 5%.

Η Ριβς έχει προειδοποιήσει ότι οι φόροι είναι πιθανό να αυξηθούν στο νέο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε σχετικά δεν απέκλεισε ρητά αύξηση των φόρων στους εργαζόμενους, παρά τις υποσχέσεις στο προεκλογικό μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος να μην αυξηθεί η φορολογία το εισόδημα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

Πέρυσι η Ριβς επέβαλε μεγάλη αύξηση φόρων στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών για να συγκεντρώσει χρήματα για δαπάνες υποδομών, κάτι, που έπληξε την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Η ομάδα σκέψης Resolution Foundation προβλέπει ότι η Βρετανία θα χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους κατά 26 δισεκατομμύρια στερλίνες ή κατά σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μεγαλύτερο «μαξιλάρι» ζητούν οι επενδυτές

Επενδυτές που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία περίπου 5 τρισεκατομμυρίων ευρώ προτρέπουν τη Ρέιτσελ Ριβς, να διπλασιάσει στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου το μέγεθος του οικονομικού αποθέματος ασφαλείας της χώρας έναντι οικονομικών σοκ.

Η Amundi, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων της Ευρώπης, η AXA Investment Managers, η Allianz Global Investors και η Franklin Templeton ζητούν από τη Ριβς να αυξήσει το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων σε περίπου 20 δισεκατομμύρια στερλίνες ή περίπου 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρεις από αυτούς δήλωσαν στο Reuters ότι η αύξηση του φόρου εισοδήματος για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970 ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.

Η Ριβς δεν απέκλεισε μια τέτοια αύξηση φόρων, αλλά δεν είναι εγγυημένη, δεδομένης της πιθανής πολιτικής ζημίας που αναμένεται από την παραβίαση βασικής προεκλογικής δέσμευσης των Εργατικών να διατηρηθούν αμετάβλητοι οι κύριοι φορολογικοί συντελεστές.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές δήλωσαν ότι η μη αύξηση του πλεονάζοντος χώρου μεταξύ των σχεδίων δαπανών της κυβέρνησης και των αυτοεπιβαλλόμενων στόχων της – που της δίνει δημοσιονομική ευελιξία και αξιοπιστία – θα διακινδύνευε να υπάρξει ανάγκη να αυξήσει η Ριβς τους φόρους. Οποιοσδήποτε δισταγμός στη λήψη δημοσιονομικών μέτρων θα έβλαπτε τη θέση της Βρετανίας στις αγορές ομολόγων, η οποία παραμένει ευάλωτη ακόμη και μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του κόστους δανεισμού της σε σχεδόν δύο χρόνια τον Οκτώβριο, καθώς οι πιέσεις στον πληθωρισμό υποχώρησαν. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Βρετανίας δεκαετούς διάρκειας διαμορφώνονται σήμερα στο 4,4% καταγράφοντας πτώση 30 μονάδων βάσης σε διάστημα ενός μηνός.

Τα σημάδια ότι η κυβέρνηση των Εργατικών λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη δημοσιονομική εξυγίανση έχουν επίσης βοηθήσει, αλλά η Ριβς δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι οι αγορές θα παραμείνουν στο πλευρό της, με τη μνήμη της μίνι-κρίσης του προϋπολογισμού των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης το 2022 να είναι ακόμα νωπή, σχολίαζαν αναλυτές στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η Reeves θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της δεν θα αυξήσουν τον πληθωρισμό και, ιδανικά, θα επιφέρουν ορισμένες περικοπές δαπανών για να μειώσουν περαιτέρω το κόστος δανεισμού, ανέφεραν οι επενδυτές.