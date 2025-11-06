Οι αρχές του Καναδά ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στη σφαγή περισσότερων από 300 στρουθοκαμήλων σε αγρόκτημα της Βρετανικής Κολομβίας, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε ορισμένα από τα ζώα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά απέρριψε προσφυγή κατά της απόφασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του μέτρου. Η απόφαση θεωρείται οριστική και δεσμευτική για τους ιδιοκτήτες του αγροκτήματος. Η εταιρεία Universal Ostrich Farms, που δραστηριοποιείται στο Έτζγουντ, είχε υποστηρίξει ότι τα πουλιά είχαν επιβιώσει από τη μόλυνση του Δεκεμβρίου 2024 και πλέον είχαν αναπτύξει ανοσία. Ωστόσο, η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων του Καναδά (CFIA) είχε ήδη διατάξει τη θανάτωσή τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις προσβολής εκτρεφόμενων πτηνών από τον ιό.

Παρά τις νομικές προσπάθειες της φάρμας να αποτρέψει τη σφαγή, η CFIA επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στην εκτέλεση της εντολής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποίηση υποστηρικτών. Μεταξύ αυτών που στάθηκαν στο πλευρό των ιδιοκτητών ήταν και ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, καθώς και μέλη του πρώην κινήματος «Κομβόι Ελευθερίας», που είχε πρωτοστατήσει στις διαμαρτυρίες κατά των μέτρων της πανδημίας Covid-19.

Σε ανακοίνωσή της, η CFIA τόνισε ότι «τήρησε όλες τις εντολές και αποφάσεις των δικαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας» και κάλεσε τους ιδιοκτήτες της φάρμας να συμμορφωθούν με την τελική απόφαση.

Η γρίπη των πτηνών και οι επιπτώσεις της

Η γρίπη των πτηνών είναι εξαιρετικά μεταδοτική νόσος που πλήττει διάφορα είδη πουλιών και θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Το 2024, ένας έφηβος στη Βρετανική Κολομβία είχε νοσήσει σοβαρά, ενώ η εξάπλωση του ιού έχει προκαλέσει τεράστιες οικονομικές απώλειες στη βιομηχανία πτηνοτροφίας της Βόρειας Αμερικής.

Η CFIA έχει αναλάβει τη φροντίδα των στρουθοκαμήλων από τον Σεπτέμβριο, διασφαλίζοντας τη σίτισή τους και την τήρηση των κανόνων ευζωίας. Παράλληλα, η αστυνομία έχει επέμβει για λόγους ασφαλείας, προχωρώντας σε τέσσερις συλλήψεις ατόμων που προσπάθησαν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις της υπηρεσίας.