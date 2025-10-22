Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε σε ορνιθοτροφείο στο κεντροανατολικό τμήμα της Ολλανδίας, οδηγώντας τις αρχές στην απόφαση να θανατώσουν περίπου 161.000 κότες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ολλανδικής κυβέρνησης.

Μετά την επιβεβαίωση της εστίας, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από το ορνιθοτροφείο, επηρεάζοντας συνολικά 26 ακόμη μονάδες της περιοχής. Το μέτρο στοχεύει στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το υπουργείο Γεωργίας της Ολλανδίας είχε ήδη διατάξει τους πτηνοτρόφους να κρατούν τα πτηνά σε κλειστούς χώρους και να αναστείλουν κάθε δημόσια επίδειξη ζώων, ως προληπτικό μέτρο.

Ανησυχία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ανάλογα μέτρα λαμβάνει και το Βέλγιο, όπου εντοπίστηκε εστία του στελέχους H5N1 σε εκτροφείο γάλλων. Από τα 67.429 πτηνά του εκτροφείου, 319 πέθαναν από τη νόσο, ενώ τα υπόλοιπα 67.110 θα θανατωθούν, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Παράλληλα, στη Σλοβακία καταγράφηκε νέα εστία γρίπης των πτηνών σε φάρμα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Ο WOAH ανέφερε ότι 27 πτηνά πέθαναν και ότι θα σφαγιαστούν συνολικά 197 κότες, πάπιες και χήνες για προληπτικούς λόγους.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στην αγορά

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου προκαλεί έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στους πτηνοτρόφους. Τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες πτηνά έχουν θανατωθεί ή πεθάνει, προκαλώντας διαταραχές στην αλυσίδα ανεφοδιασμού και αύξηση στις τιμές των τροφίμων.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι η επανεμφάνιση και η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών θα μπορούσε να αποτελέσει προειδοποίηση για μια νέα πανδημία, εάν δεν ελεγχθεί αποτελεσματικά.