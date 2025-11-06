Το Παρίσι λανσάρει μια μοναδική λοταρία: οι νικητές δεν θα κερδίσουν χρήματα, αλλά την ευκαιρία να ταφούν δίπλα σε διάσημες προσωπικότητες! Το ασυνήθιστο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην αποκατάσταση παραμελημένων τάφων και δίνει στους κατοίκους μια σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσουν μια θέση σε τρία από τα πιο διάσημα νεκροταφεία της γαλλικής πρωτεύουσας: Père-Lachaise, Μονπαρνάς και Μονμάρτη.

Στο Père-Lachaise βρίσκονται θαμμένοι ο Τζιμ Μόρισον, ο Όσκαρ Ουάιλντ και η Εντίθ Πιαφ, ενώ στο Μονπαρνάς οι Ζαν-Πολ Σαρτρ και Σιμόν ντε Μποβουάρ. Στο νεκροταφείο της Μονμάρτης αναπαύονται ο ζωγράφος Εντγκάρ Ντεγκά και ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά.

Κάθε τάφος διατίθεται προς αγορά έναντι 4.000 ευρώ, με τους νικητές να καλύπτουν και το κόστος αποκατάστασης. Στη συνέχεια, μπορούν να μισθώσουν τον τάφο με συμβάσεις που ξεκινούν από 976 ευρώ για 10 χρόνια ή να αποκτήσουν δικαίωμα ταφής επ’ αόριστον, με κόστος έως 17.668 ευρώ.

Οι αιτήσεις για τη λοταρία άνοιξαν και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 31 Δεκεμβρίου, με παράβολο συμμετοχής 125 ευρώ. Μια μοναδική ευκαιρία για όσους ονειρεύονται μια θέση… δίπλα σε θρύλους του Παρισιού!